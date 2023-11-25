تعرف على قوائم الأفضل في معرض لوس أنجليس للسيارات 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

انطلق معرض لوس أنجليس للسيارات منذ أيام في الولايات المتحدة، وشهد إطلاق عدد كبير من السيارات الجديدة والفئات المعدلة، بعضها حظى بإعجاب جمهور ورواد المعرض، والبعض الآخر واجه انتقادات عدة.

واللافت للنظر في النسخة الحالية من المعرض، حسب موقع «كار سكوب»، هو التركيز الذي كان منصبا على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بدون محرك هجين، خلافا للتوقعات بشأن السيارات الكهربائية بالكامل.

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الكروس أوفر تحتل الصدارة

واحتلت سيارات من فئة كروس أوفر الصدارة، التي كانت سمة مميزة لمعرض هذا العام. ويرجع السبب في ذلك إلى قرار شركة « ستيلانتيس»، وهي الشركة الأم لسيارات جيب وألفا روميو وفيات، الانسحاب من المعرض كليا، مما قضى على أي آمال لرؤية الفئات الجديدة من السيارات الكهربائية الكبيرة الحجم أو الهجينة أمثال «فيات 500 إي» أو جيب الكهربائية بالكامل.

سيارات رياضية ومعدلة

عوضا عن ذلك، ركز المعرض على السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وهي السيارات التي هيمنت على الطرق الأميركية منذ بعض الوقت. ومن بين السيارات التي ظهرت في المعرض «جينيسس GV 80» بفئاتها الرياضية المتعددة الاستخدامات والكوبيه.

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كما شاهد رواد المعرض الفئة المعدلة من «كيا سورينتو» و«إي في 3» الجديدة و«إي في 4»، إلى جانب «هيونداي سانتافي» ذات المحرك الهجين، و«هيونداي لونيك 5 إن» ذات المحرك بقوة 641 حصانا.

كما أصدرت «تويوتا» سيارتين جديدتين: «كامري» سيدان طراز 2025، وسيارة كروس أوفر جديدة أطلقت عليها «كراون سيجنيا» ذات محرك هجين.

وظهرت في المعرض سيارة «سوبارو فورستر» طراز 2025 الجديدة، إلى جانب فئة كروس أوفر جديدة جديرة بالملاحظة ذات محرك كهربائي.

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وعرضت «فورد» و«شيفروليه» سلسلة من فئات سياراتهما المعروضة بالفعل، بدءا من «بليزر إي في» الجديدة إلى «موستانغ GTD» الجديدة كليا.

كما عرضت «ماكلارين» عددا من السيارات الفائقة الأداء، بينها «زينفو أرورا» التي جذبت انتباه الجميع.

تصميمات مستوحاة من السينما

كما شهد المعرض وجود عدد من السيارات ذات التصميم المستوحى من الأفلام السينمائية. وهناك أيضا شاحنة «Aitekx Robotruck» الشبيهة إلى حد التطابق بسيارة «تسلا سايبر تراك»، التي جذبت انتباه الجميع.

تعرف على جديد معروضات لوس أنجليس 2023 (أرشيفية: الإنترنت)

تعرف على جديد معروضات لوس أنجليس 2023 (أرشيفية: الإنترنت)