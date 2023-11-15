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«رينو» تتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 10 مليارات يورو بحلول 2025

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 10:08 صباحا
«رينو» تتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 10 مليارات يورو بحلول 2025
شعار سيارات «رينو». (أرشيفية: رويترز)
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أعلنت شركة «رينو» الفرنسية لتصنيع السيارات، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع أن تحقق وحدة «أمبير» للسيارات الكهربائية، والتي تخطط لإدراجها في الأسواق العام المقبل، مبيعات بقيمة عشرة ملايين يورو بحلول العام 2025، وأن تحقق 25 مليار يورو بحلول العام 2031.

وحددت المجموعة أهدافا مالية للوحدة، بما في ذلك تحقيق التعادل المتوقع في العام 2025 وهامش تشغيل لا يقل عن 10% اعتبارا من العام 2030، بينما تستعد لحشد الدعم لطرح عام أولي من المقرر إجراؤه في ربيع العام 2024، كما نقلت «رويترز».

وواجهت تلك الخطة بعض العراقيل بسبب ضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وزيادة المنافسة من شركات السيارات الصينية.

لكن مصادر كشفت لـ«رويترز» الشهر الماضي أن «رينو» تأمل في أن يتراوح تقييم الشركة قبل الطرح الأولي بين 8 إلى 10 مليارات يورو على الأقل، فيما يرى مراقبون أن هذا التقييم «مرتفع بعض الشيء».

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احتمالات بيع وحدة «أمبير» للسيارات الكهربائية
وأكد المدير المالي تييري بيتون في تصريحات سابقة أن «نيسان» لن تقوم ببيع وحدة «أمبير» بسعر زهيد، مشيرا إلى توافر تدفق نقدي كبير لتمويل عمليات الوحدة إذا لم تحصل على التقييم المرغوب في الاكتتاب العام.

لكن مصادر مطلعة على المباحثات أخبرت «رويترز» أنه من غير المرجح أن تمضي «رينو» قدما في الطرح الأولي العام إذا انخفض التقييم الإجمالي لوحدة «أمبير» إلى أقل من سبعة مليارات يورو.

وقال بيتون إن «رينو» تهدف إلى بيع السيارات الكهربائية بنفس سعر سياراتها ذات محرك الاحتراق في وقت أبكر من منافسيها، مع وصول نماذج السيارات الكهربائية الأصغر إلى تكافؤ الأسعار في العامين المقبلين والنماذج الأكبر بحلول العام 2027-2028.

وقال: «نريد إضفاء الطابع الديمقراطي على المركبات الكهربائية في أوروبا. وسنخفض تكاليفنا لخفض أسعارنا، مع تحسين هوامش ربحنا في الوقت نفسه».

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