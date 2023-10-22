«تسلا» تسحب 55 ألف سيارة بسبب عيوب في المكابح

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية استدعاء أكثر من 55 ألف وحدة من آخر إصداراتها بسبب عيوب محتملة في نظام عمل المكابح.

ويشمل قرار الاستدعاء سيارات نموذج «إكس» المنتجة بين العامين 2021 - 2023، ويمكن إصلاحه من خلال تحديث برنامج التشغيل، كما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، حسب موقع «يو إس إيه توداي» الأميركي.

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وحسب بيان إدارة السلامة الوطنية، فإن سيارات «نموذج إكس» تفشل في اكتشاف انخفاض سائل المكابح، ولم تعرض ضوءا للتحذير، ما يعرض حياة سائق السيارة والركاب للخطر.

وجاء في بيانها: «من دون ضوء تحذير، قد يجرى قيادة السيارة باستخدام سائل فرامل منخفض، مما قد يقلل من أداء الفرامل ويزيد من خطر الاصطدام».

وأصدرت شركة «تسلا» تحديثًا للبرنامج عبر الهواء، وهو متاح للعملاء المتأثرين مجانًا.