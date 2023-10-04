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«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 03:12 مساء
«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة
17 ألف دولار للحصول على «فيات 500» (الإنترنت)
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توسعت عائلة سيارات «فيات» العائلة في أستراليا مع إطلاق النسخة الجديدة من «فيات 500» لدى الموزعين المحليين، بأسعار معقولة تبدأ من 17 ألف دولار.

ويجرى طرح السيارة في فئة واحدة باسم «دولشي فيتا»، تأتي مع محرك سعة 1.2 لتر، رباعي الأسطوانات، ينتج 51 حصانا، ومتصل بناقل حركة خمس سرعات أوتوماتيك، حسب موقع «كار سكوب».

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مميزات السيارة
ستأتي جميع إصدارات «500 دولشي فيتا» المباعة في أستراليا مع إعدادات قياسية، بينها سقف زجاجي ثابت مع حاجب شمس، وأضواء «إل إي دي» نهارية ومصابيح ضباب هالوجين، ومرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل كهربائيا، ولمسات الكروم عبر الجزء الخارجي.

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ألوان السيارة
وتأتي السيارة في عدة طلاءات خارجية بينها الأبيض والأسود والأحمر والبرتقالي والرصاصي والأخضر والأزرق.

17 ألف دولار للحصول على «فيات 500» (الإنترنت)
17 ألف دولار للحصول على «فيات 500» (الإنترنت)
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