«تويوتا» ترفع سعر الفئة الأولى من «هايلاندر»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية لتصنيع السيارات بعض التعديلات في الفئة الجديدة من سيارة «هايلاندر» طراز العام 2024، منها إضافة لون جديد للطلاء الخارجي، ورفع سعر السيارة بمعدل 2500 دولار.

كما تخلت «تويوتا» عن الفئة الأولى في الطراز السابق «إل تريم»، مع رفع السقف بعض الشيء للفئة الأولى من «هايلاندر» التي يبدأ سعرها من 40 ألف و500 دولار، حسب موقع «كار&درايفر».

يذكر أن فئة «إل إي» من «هايلاندر» ارتفع سعرها بمقدار 100 دولار فقط لطراز العام الجديد. كما أن شراء الفئة ذات المحرك الهجين يضيف 1600 دولار إلى التكلفة، وكذلك الفئة ذات محرك رباعي الدفع.

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وقررت «تويوتا» وضع نهاية لإنتاج فئة «هايلاندر برونز»، واستبدلتها بنسخة أطلقت عليها «نايت شيد»، في فئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

مميزات السيارة

وإضافة إلى الفئة الجديدة، تأتي «هايلاندر» 2024 مع إضافات من الكروم باللون الأسود على الشبكة الأمامية والمرايات ومقابض الأبواب. كما تأتي فئات «إل إي» و«إكس إل إي» مع عجلات مقاس 18 إنشا.

وتتميز المقصورة الداخلية بمقاعد سوداء منتهية إما بالقماش أو «سوفتكس» مع مزج لونين معا. وتأتي «إكس إل إي» أيضا بمقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا في عشرة اتجاهات. وتشمل خيارات الطلاء الخارجي في الأبيض، والكرستالي والأسود واللؤلؤي.

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سعر السيارة

ويبدأ سعر الفئة الأولى «إل إي نايت شيد» من 44 ألف دولار، فيما تتكلف الفئة رباعية الدفع حوالي 45 ألف دولار. أما فئة «إكس إل إي» فتبدأ من 46 ألف دولار، فيما سيبلغ سعرة النسخة رباعية الدفع حوالي 47 ألف دولار.

47 ألف دولار للحصول على «هايلاندر» من «تويوتا» (الإنترنت)