100 ألف دولار للحصول عل «بورش كايين» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «بورش» العالمية النقاب عن الفئة الجديدة من «كايين» طراز العام 2024، والتي تعتبرها المنطقة الأوسط المثالية بين «كايين» القياسية الهجينة، والفئة الأعلى أداءً التي تأتي مع محرك تيربو.

محرك السيارة والبطارية

وتأتي «كايين إس إي» الجديدة مع محرك تيربو «في6» سعة 3.0 لتر، ينتج 348 حصان، إضافة إلى محرك كهربائي ينتج 174 حصانا، وإجمالي عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن، حسب موقع «كار سكوب».

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ويتصل المحرك الكهربائي مع بطارية بسعة 25.9 ك/واط/ ساعة، سريعة الشحن تصل إلى كامل طاقتها خلال 2.5 ساعة.

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية فقط، وهي أسرع بمعدل 0.1 ثانية مقارنة بفئة «كايين إس» غير الهجينة المزودة بمحرك توربيني.

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مقصورة السيارة

وداخل مقصورة القيادة، تأتي «كايين إس إي» الهجينة مع مقاعد يمكن تعديلها حسب ثمانية أوضاع مختلفة، ودواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ، وإمكانية الوصول إلى وظائف جديدة عبر تطبيق «أبل كار بلاي»، الذي يتيح لهم الوصول إلى وظائف السيارة من خلال تطبيق الطرف الثالث. كما تتوافر شاشة بجانب الراكب لمزيد من الراحة.

سعر السيارة

ويبدأ سعر «كايين إس إي» من 100 ألف دولار، فيما تبدأ فئة الكوبيه من 105 آلاف دولار. وتصل السيارة إلى الموزعين في الولايات المتحدة في ربيع العام 2024.

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