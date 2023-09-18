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72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 18 سبتمبر 2023, 01:42 مساء
72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»
كل ما تريد معرفته عن «غراند شيروكي إل» (الإنترنت)
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تستعد «جيب» لطرح الفئة الجديدة من «غراند شيروكي إل»، وهي سيارة مميزة من فئة الدفع الرباعي ذات ثلاث مقاعد، وتأتي في فئة سعرية مناسبة.

سعر السيارة
ويبدأ سعر سيارة «غراند شيروكي إل» من 72 ألف دولار، وهو سعر مميز جدا بالنسبة إلى فئة السيارة التي تعد من الفئات شديدة الرفاهية، وهي من فئة الدفع الرباعي كبيرة الحجم. وتبدأ أسعار مثيلاتها من الفئة نفسها من 100 ألف دولار، كما نقل موقع «كار سكوب».

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محرك السيارة
وتأتي «غراند شيروكي إل» مع محرك قوي، يصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال ثماني ثواني فقط، كما أنه سلس في القيادة وموصل بناقل ثماني سرعات أوتوماتيك.

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ولم تعلن «جيب» الموعد الرسمي لطرح السيارة، لكن على الأرجح ستكون متوافرة في الأسواق العالمية بحلول بداية العام 2024.
 

كل ما تريد معرفته عن «غراند شيروكي إل» (الإنترنت)
كل ما تريد معرفته عن «غراند شيروكي إل» (الإنترنت)
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