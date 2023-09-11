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شيري تجدد طرازات «TIGGO»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 10:07 صباحا
شيري تجدد طرازات «TIGGO»
شيري تكشف تفاصيل تطوير «TIGGO 8 PRO MAX»(الإنترنت)
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قررت العلامة التجارية شيري تجديد مجموعة طرازاتها، كاشفة النقاب عن أحدث طراز لها، وهو «TIGGO 8 PRO MAX»، ومن المتوقع أن يجرى طرحه للمرة الأولى في السوق العربية قريبا.

تصميم السيارة
استوحى التصميم من العناصر الإلكترونية، لصياغة جمالية جذابة بصريا، حيث تتميز شبكة «TIGGO 8 PRO MAX» الأمامية بتصميم مبتكر ثلاثي الأبعاد، مما يسهم في الشعور بالعمق من خلال تفاعل الضوء والظل.

كما جرى وضع المصابيح الأمامية بتقنية LED المصفوفة بشكل بارز، حيث تلتقي شبكة المبرد بغطاء المحرك، مما يعزز من جاذبية مظهرالسيارة. بينما تمنح نظرتها الحادة مظهرا أكثر ثقة وأناقة لسيارة «TIGGO 8 PRO MAX» بشكل عام.

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وتعزز الخطوط البارزة ملامح هيكل السيارة، جنبا إلى جنب مع ثلاثة خطوط جانبية مميزة ذات نقوش مختلفة، وسقف ينحدر بأناقة، مما يمنح السيارة لمسة من الديناميكية والإتقان اللافتين للأنظار.

تكمن السمة المميزة لسيارة «TIGGO 8 PRO MAX» في مصابيح LED الخلفية، المرتبطة بشريط إضاءة أفقي. يعزز هذا الترتيب عرض السيارة وثباتها بفضل التكوين الهندسي.

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التصميم الداخلي
مقصورة السيارة تحمل تصميما فخما وأنيقا، إذ تتضمن استخدام الجلود والتطريزات، وتفاصيل أخرى من مواد عالية الجودة، حيث تضم 3 شاشات: شاشة عدادات بحجم 12.3 إنش، وشاشة وسطية بحجم 12.3 إنش، لنظام الترفيه والمعلومات، أسفلها توجد شاشة مدمجة بالكونسول الوسطي بحجم 8 إنشات، للتحكم في التكييف وبعض أنماط القيادة.

محرك السيارة
تعتمد «TIGGO 8 PRO MAX» 2023 علي محرك TGDI مكون من 4 أسطوانات على شكل خطي بسعة لترين، مع تيربو يولد قوة 254 حصانا و390 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بقير أوتوماتيك من 7 سرعات، وتعتمد على نظام دفع كلي للعجلات.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

شيري تكشف تفاصيل تطوير «TIGGO 8 PRO MAX»(الإنترنت)
شيري تكشف تفاصيل تطوير «TIGGO 8 PRO MAX»(الإنترنت)
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