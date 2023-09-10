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نشوب حريق بشاحنة «نيكولا» الكهربائية للمرة الثانية في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 10 سبتمبر 2023, 09:20 صباحا
نشوب حريق بشاحنة «نيكولا» الكهربائية للمرة الثانية في أسبوع
العلامة التجارية لشاحنات «نيكولا». (الإنترنت)
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أبلغت شركة «نيكولا» لصنع السيارات الكهربائية عن نشوب حريق في بطارية شاحنتها الكهربائية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، والمرة الرابعة في غضون أشهر قليلة.

وعلى الرغم من تكرار حوادث الحريق في الشاحنة الكهربائية الأولى بالعالم، تصر «نيكولا» على سلامة شاحنتها، وتؤكد أنها آمنة تماما للقيادة، كما نقلت «رويترز» مساء السبت.

وسارعت الشركة، على نحو بدا غريبا، إلى إخبار الجمهور بأنها تعتقد أن الحريق كان مدبراً، ولكن لم يكن لديها الكثير من الأدلة لدعم هذا الادعاء، حيث ذكرت فقط أنه جرى رصد سيارة في مكان الحادث قبل الحريق.

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بينما كشفت مصادر أن شاحنات «نيكولا» تعاني خللا كبيرا في البطارية الداخلية، وهي من صنع شركة «روميو» التي تولت مسؤولية إنتاج بطاريات شاحنة «نيكولا» منذ العام الماضي.

واستدعت «نيكولا»، الشهر الماضي، 209 من شاحناتها الكهربائية بسبب خلل في البطارية.

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