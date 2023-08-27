تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعمل «تويوتا» العالمية على إدخال عدة تعديلات على سيارتي «تندرا» و«سيكويا» موديل 2024، بهدف تحسين مظهرهما الداخلي والخارجي، وتوفير انطلاقة أكثر سلاسة على الطرق.

مجموعة جديدة من الظلال

تشمل التعديلات مجموعة جديدة من الظلال لفئات سيارتي «سيكويا» و«تندرا»، بينها الأسود الليلي في الفئة الأولى، واللون البلاتيني في الفئة الثالثة، حسب موقع «موتور 1».

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وتعد درجة الأسود الليلي من الإضافات التجميلية التي لجأت إليها «تويوتا» في عدة فئات سابقة، بينها «كانري» و«كورولا» و«فينزا - كروس أوفر».

وسنشاهد إضافة اللون الأسود في سيارة «تندرا» بداية من أغطية الإطارات مقاس 20 بوصة، والشبكة الأمامية وأغطية المرايا.

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كما سيتوافر اللون الأسود مع عدد متنوع من الألوان الخارجية، بما فيها الأبيض الثلجي، والرمادي المغناطيسي، والأبيض اللؤلؤي، والفضي والأحمر والأزرق، وغيرها من الألوان.

فئات السيارات

تأتي فئات السيارتين مع تعديل اختياري، وهو إضافة 3 بوصات إلى ارتفاع السيارة.

كما تأتي الفئات الأعلى مع إتاحة نظام «اختيار نمط التضاريس المتعددة»، وهو نظام يسمح للسائق بالتحكم بشكل أفضل في دوران عجلة القيادة، والتحكم في السرعة المنخفضة، وتوفير نظام الجر. كما يسمح للسائق بالقيادة على مختلف أنواع الأسطح.

بينما تأتي «تندرا» مع اختيارين من المحرك، وكلاهما «في 6» موصول بناقل عشر سرعات أوتوماتيك، لكن أحدهما ينتج 389 حصانا و479 عزم دوران، والآخر بقوة 437 حصانا وعزم دوران 583.

تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)

تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)

تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)