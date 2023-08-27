  • Alwasat News
Atwasat

تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 27 أغسطس 2023, 08:57 صباحا
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها
تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)
alwasat radio

تعمل «تويوتا» العالمية على إدخال عدة تعديلات على سيارتي «تندرا» و«سيكويا» موديل 2024، بهدف تحسين مظهرهما الداخلي والخارجي، وتوفير انطلاقة أكثر سلاسة على الطرق.

مجموعة جديدة من الظلال
تشمل التعديلات مجموعة جديدة من الظلال لفئات سيارتي «سيكويا» و«تندرا»، بينها الأسود الليلي في الفئة الأولى، واللون البلاتيني في الفئة الثالثة، حسب موقع «موتور 1».

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

وتعد درجة الأسود الليلي من الإضافات التجميلية التي لجأت إليها «تويوتا» في عدة فئات سابقة، بينها «كانري» و«كورولا» و«فينزا - كروس أوفر».

وسنشاهد إضافة اللون الأسود في سيارة «تندرا» بداية من أغطية الإطارات مقاس 20 بوصة، والشبكة الأمامية وأغطية المرايا.

«تسلا» تطرح فئات أرخص من «موديل إس» و«إكس» في الولايات المتحدة

كما سيتوافر اللون الأسود مع عدد متنوع من الألوان الخارجية، بما فيها الأبيض الثلجي، والرمادي المغناطيسي، والأبيض اللؤلؤي، والفضي والأحمر والأزرق، وغيرها من الألوان.

فئات السيارات
تأتي فئات السيارتين مع تعديل اختياري، وهو إضافة 3 بوصات إلى ارتفاع السيارة.

كما تأتي الفئات الأعلى مع إتاحة نظام «اختيار نمط التضاريس المتعددة»، وهو نظام يسمح للسائق بالتحكم بشكل أفضل في دوران عجلة القيادة، والتحكم في السرعة المنخفضة، وتوفير نظام الجر. كما يسمح للسائق بالقيادة على مختلف أنواع الأسطح.

بينما تأتي «تندرا» مع اختيارين من المحرك، وكلاهما «في 6» موصول بناقل عشر سرعات أوتوماتيك، لكن أحدهما ينتج 389 حصانا و479 عزم دوران، والآخر بقوة 437 حصانا وعزم دوران 583.

تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تعديلات «تندرا» و«سيكويا» وألوانهم الجديدة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات

شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات
شاهد.. قراءة علي ارحومة عبر «Wtv» لرباعي ليبيا الأفريقي قبل جولة الإياب

شاهد.. قراءة علي ارحومة عبر «Wtv» لرباعي ليبيا الأفريقي قبل جولة الإياب
لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة زعيم «فاغنر»

لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة زعيم «فاغنر»
ميسي يسجل مع إنتر ميامي الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات

ميسي يسجل مع إنتر ميامي الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات
قناة «Wtv» تنقل عبر البث المباشر مواجهتين في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

قناة «Wtv» تنقل عبر البث المباشر مواجهتين في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»
كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر

كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها

تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها
الممثلة ديان كروغر: بخل الاستوديوهات السبب في إضراب هوليوود

الممثلة ديان كروغر: بخل الاستوديوهات السبب في إضراب هوليوود
بمشاركة 34 دولة.. انطلاق مناورات «النجم الساطع» بمصر في 31 أغسطس

بمشاركة 34 دولة.. انطلاق مناورات «النجم الساطع» بمصر في 31 أغسطس
كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي

كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي
النيجر.. أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي بعد قرار طرد سفير فرنسا

النيجر.. أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي بعد قرار طرد سفير فرنسا
الغابون: إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

الغابون: إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية
(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة

(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو

رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
أرسنال يكتفي بالتعادل مع فولهام.. ومانشستر يونايتد ينجو من مفاجأة نوتنغهام بالدوري الإنجليزي

أرسنال يكتفي بالتعادل مع فولهام.. ومانشستر يونايتد ينجو من مفاجأة نوتنغهام ...
بيلينغهام يسير على خطى رونالدو في ريال مدريد

بيلينغهام يسير على خطى رونالدو في ريال مدريد
«فرانس برس»: بعد مقتل قادتها.. «فاغنر» فكرة لن يتخلى عنها بوتين وهذه حيل روسيا في التعامل معها

«فرانس برس»: بعد مقتل قادتها.. «فاغنر» فكرة لن يتخلى عنها بوتين وهذه حيل روسيا ...
مدير المنتخبات الوطنية الأسبق اليزيدي يقارن بالصور بين حال الكرة الليبية وغامبيا

مدير المنتخبات الوطنية الأسبق اليزيدي يقارن بالصور بين حال الكرة الليبية وغامبيا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة...
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة...
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك...
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة...
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان ......
المزيد
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة...
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها...
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة...
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة...
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»...
المزيد