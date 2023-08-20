«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تطلق «رولز رايس» سيارتها الكهربائية بالكامل الأولى، «سبيكتر كوبيه» في معرض «مونتيري» للسيارات بأميركا الشمالية.

وتوصف «سبيكتر» بأنها السيارة الفارهة الأولى في العالم التي تأتي بمحرك كهربائي بالكامل. وتعد هي المرحلة الأولى في خطة «رولز رايس» للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول العام 2030، حسب موقع «موتور1».

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تصميم السيارة

و«سبيكتر كوبيه» تأتي مع أربعة مقاعد، مع مقصورة خلفية تمنح الركاب شعور الجلوس في صالة فنية فاخرة.

ومن المقرر أن تكشف «رولز رايس» عن مجموعة جديدة من الألوان لسيارة «سبيكتر»، أهمها لون أحجار المورغانيت الخلابة، الذي يأتي مع طارات سوداء، وفرش داخلي من اللون الرمادي.

كما تستعرض «رولز رايس» التصميم الخلاب للسيارة، بما في ذلك الأبواب المضيئة، ولوحة العدادات المضيئة، إضافة إلى 5500 نجمة مضيئة تحيط بالعلامة التجارية.

كما تعرض «رولز رايس» مفهومًا جديدًا للتصميم الهندسي الداخلي، مع دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة، التي تربط السائق بالسيارة في أفضل شكل ممكن.

وللمرة الأولى، ستمكن واجهة «سبيريت» السائق من توسيع نطاق الطلبات الخاصة في تصميم السيارة، بما في ذلك اختيار لون أقراص لوحة العدادات بما يتناسب مع التصميم الداخلي.

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بطارية السيارة وسعرها

وتأتي «سبيكتر» مع بطارية سعة 102 ك/واط/ساعة، يمكنها قطع مسافة تصل إلى 260 ميلًا في الشحنة الواحدة.

البطارية موصولة بمحركين كهربائيين، واحد على كل محور، ينتجان قوة إجمالية 584 حصانًا، وعزم دوران 664 نيوتن. وتصل السيارة إلى سرعة 60 ميل/ساعة في 4.4 ثانية.

تبدأ الأسعار الرسمية لـ«سبيكتر» من 420 ألف دولار في الولايات المتحدة.