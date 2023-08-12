«نيسان» تطرح الفئة الجديدة من «تايتان» مع تعديل الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ستطرح شركة «نيسان» العالمية الفئة الجديدة من «تايتان» موديل العام 2024، مع رفع السعر المبدئي للفئة الأولى.

وذكر موقع «كارسكوب» أن موديل العام 2023 من «تايتان S King Cab» لم يعد متوافرا في الأسواق، مما يعني أن سعر الشاحنة سيبدأ من 48 ألف دولار، أي بزيادة قدرها 6 آلاف دولار تقريبا.

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وتعد سيارة «SV Crew Cab 4×2» هي الفئة الأرخص سعرا في سلسلة «تايتان»، والتي تأتي مع إعدادات قياسية، مقارنة بموديل العام الماضي.

كما رفعت «نيسان» تكاليف الشحن والصيانة لسيارة «تايتان» 2024 بزيادة لا تقل عن 100 دولار، مقارنة بأسعار العام 2023.

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وشمل تغيير الأسعار فئة «XD Platinum Reserve Crew Cab» رباعية الدفع، وهي الفئة الأعلى من «تايتان»، حيث سيبدأ سعرها من 68 ألف دولار.

وتأتي «تايتان» 2024 الجديدة مع محرك «في 8» تيربو سعة 5.6 لتر، ينتج 400 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن.

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