«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية كهربائية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن مصنع السيارات الفرنسي «ألباين» إنشاء منصة أداء جديدة تتولى تصميم السيارات المستقبلية، يقوم على استخدام خام الألومنيوم في تصنيع جسم سيارة يتحمل أنواعا مختلفة من البطاريات ومحركات العربات الكهربائية بالكامل.

سبق أن أعلنت «رينو» الفرنسية رغبتها في توسيع نطاق أعمال وحدة العربات الرياضية في «ألباين» إلى الولايات المتحدة، مع تطوير سيارتين خصيصا للذوق الأميركي، تعتمدان على محركات كهربائية، كما نقل موقع «كار أند درايفر».

وعقد «ألباين» نقاشات في هذا الشأن مع «أوتو نيشين»، أكبر موزعي السيارات في الولايات المتحدة، لإنشاء شبكة توزيع.

وأكد المصنع الفرنسي عزمه التوسع في السوق الأميركي بدءا من العام 2027، مع طرح عدد من الموديلات الجديدة بحلول نهاية هذا العقد.

وسيطرح «ألباين» سيارته الكهربائية بالكامل بحلول العام المقبل، والتي ستحمل اسم «A290»، وتعتمد على تصميم «رينو5» المرتقبة.

ثم سيطرح «ألباين» في العام 2025 سيارته الرياضية المدمجة، التي تحمل اسم «Crossover GT»، تليها نسخة كهربائية بالكامل من «A 110» الرياضية بحلول نهاية العام 2026.

مصنع السيارات الفرنسي «ألباين» يعلن إنشاء منصة أداء جديدة للسيارات المستقبلية (الإنترنت)