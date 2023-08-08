طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

منذ الإعلان عن سيارة «كاديلاك سيليستيك» الكهربائية بالعام 2022، أكدت التكهنات أنها ستكون السيارة الكهربائية الأغلى في فئة السيدان على الإطلاق.

وذكر موقع (insideevs) أن سعر «كاديلاك سيليستيك» سيتخطى 300 ألف دولار. فيما أعلن المدراء التنفيذيين في «كاديلاك» أن السعر سيبدأ من 340 ألف دولار قبل الإضافات الشخصية التي فضلها المشترون.

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وأوضح مدير التسويق العالمي في «كاديلاك»، في منشور على تطبيق «لينكدإن» أن سعر السيارة يبدأ من 340 ألف دولار قبل إضافة خدمات الشحن كذلك، مع الكشف عن تكاليف الشحن في وقت لاحق.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على السيارة منذ الإعلان عنها العام الماضي، لكن دون الإعلان عن عدد الوحدات التي جرى حجزها.

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وستقوم «كاديلاك» ببناء كل سيارة «سيليستيك» بشكل منفرد في المركز التقني العالمي لـ«جنرال موتورز» في وارن بولاية ميشيغان، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تصنيع سيارة إنتاج هناك.

ستظهر «كاديلاك سيليستيك» لأول مرة في عام 2024، لكن صانع السيارات لم يذكر متى ستبدأ عمليات التسليم. ومع ذلك، قال توني روما سابقًا أن الإنتاج سيبدأ في ديسمبر 2023.

تعرف على سعر سيارة «كاديلاك سيليستيك» 2024 (الإنترنت)

تعرف على سعر سيارة «كاديلاك سيليستيك» 2024 (الإنترنت)