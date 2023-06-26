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نصف سيارة «فورد فييستا» للبيع في واشنطن بسعر 5 آلاف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 26 يونيو 2023, 01:28 مساء
نصف سيارة «فورد فييستا» للبيع في واشنطن بسعر 5 آلاف دولار
سيارة «فورد فييستا» ذات أبواب أمامية فقط (الإنترنت)
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارة «فورد فييستا» ذات أبواب أمامية فقط، وكشفت قصة صاحب المركبة الذي قطع الجزء الخلفي بالكامل لتوسيع الجزء الأمامي من السيارة.

و ذكر موقع «كار سكوب»، إن «فورد فييستا» موديل العام 2011 متاحة للبيع في ولاية واشنطن الأميركية، لكن جرى قطع الأبواب والمقعد الخلفي حتى يستمتع السائق بمساحة أمامية أكبر.
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وحسب رواد الإنترنت، فإن السيارة مملوكة لشخص رغب في سيارة يمكن جرها بواسطة عربة سكن متنقلة. كما أن السائق من محبي السيارات صغيرة الحجم.
ويؤكد مالك «فورد فييستا» المصغرة أنها سيارة جيدة جدا للقيادة، ويمكنها قطع مسافات طويلة بكفاءة عالية. ويقرأ عداد السيارة أنها قطعت حوالي 96 ألف كم إلى الآن.
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وتأتي «فورد فييستا» مع محرك 1.6 لتر، وناقل سرعة يدوي خمس سرعات. لكن على الراغبين في شراء السيارة الانتباه، فهي لا تحتوي على وسائد هوائية أو التحكم في الجر، كما أنها لا تناسب الاستهلاك اليومي.

والسيارة معروضة للبيع بسعر 5100 دولار في مدينة ريتشلاند بولاية واشنطن الأميركية.

سيارة «فورد فييستا» ذات أبواب أمامية فقط (الإنترنت)
سيارة «فورد فييستا» ذات أبواب أمامية فقط (الإنترنت)
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