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نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 10:17 صباحا
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
تتطلب قيادة السيارات في العواصف اتخاذ التدابير الوقائية (الإنترنت)
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تشكّل العواصف الرملية بين الحين والآخر يشكل مصدر قلق للسائقين نظرا لما يترتب على العواصف الرملية من معيقات للقيادة. لذلك، تتطلب قيادة السيارات في مثل هذه الظروف اتخاذ التدابير الوقائية واتباع بعض نصائح القيادة أثناء العاصفة الترابية تجنبا لارتكاب الحوادث المرورية؛ لذلك نقدم إليكم مجموعة نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية تعرفوا عليها معنا وفقا لموقع «دوبيزل».

القيادة الآمنة
- يتوجب على السائقين كافة في وسط هذه الأجواء المليئة بالرمال والأتربة المتطايرة الالتزام بنصائح القيادة الآمنة المتعارف عليها. إذ لن يكون السائق قادرا على الرؤية بوضوح ولن تتجاوز الرؤية أمتار ليس إلا مع إمكانية انعدامها حسب شدة العاصفة، فمن الضروري هنا أن يسير السائق على

سرعات منخفضة
- لتكون قادرا على تطبيق أهم نصائح القيادة أثناء العاصفة الترابية بأمان، ابدأ بتشغيل المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب ليتمكن السائقون الآخرون من رؤية مركبتك وتجنب حالات التصادم، وحافظ على تركيزك في القيادة ولا تشتت نفسك سواء بهاتفك المحمول أو بالحديث مع من بجوارك، وحاول الالتزام بما يلي:
- عدم تجاوز السرعة القانونية للشارع
- تجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة
- استخدام الغمازات كلما دعت الحاجة
- تجنب الوقوف المفاجئ
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ترك مسافة أمان
- يوصى بترك مسافة أمان عند القيادة في الأجواء الطبيعية، وفي حالات العواصف يجب أن تكون المسافة كافية وأكثر وهي من أساسيات القيادة بشكل عام، إلا أنه في ظل هذه الأجواء يجب الالتزام بها بشدة، خاصة أن الرؤية تميل نحو الانعدام مما يجعل من رؤية المركبات الأخرى صعبا للغاية، إذ يؤدي عدم ترك مسافة أمان كافية إلى اصطدام السيارات ببعضها.

عدم الخروج إلا للضرورات
- تابع الأخبار والنشرات الجوية لتكون على علمٍ بموعد العواصف إذا لم يستوجب الأمر الخروج أثناء العواصف الرملية، حاول البقاء في المنزل أو في المكان الذي تكون موجودا فيه لحين تحسن الأجواء وانحسار العاصفة.

إغلاق النوافذ بإحكام
- احرص على إغلاق نوافذ مركبتك بإحكام، لتحمي نفسك وسيارتك منها.
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القيادة على طرق مرتفعة
- يتوجب على السائقين العالقين وسط عاصفة رملية فهم حركة الرمال المتناثرة، إذ وجب التنويه هنا إلى أن قوة العواصف الرملية تكون قريبة من سطح الأرض وتقل كلما ارتفعنا عن السطح، لذا ينصح بالقيادة على الطرق المرتفعة.

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