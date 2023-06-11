أسباب تشقق إطارات السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

قد تعاني سيارتك بعض المشكلات التي يجب معالجتها، وهناك مشكلة شائعة تتعلق بصحة إطارات سيارتك، وهى التشقق.

ففي بعض الأحيان قد تعاني ثقبا أو تشعر بتأثر القيادة من ضغط الإطارات غير الصحيح، ولكن هناك مشكلة أخرى شائعة، وهي الإطارات المتشققة، لذلك نقدم إليك أسباب ذلك، وبعض طرق علاجها.. تعرف عليها معنا.

تعد سلامة الإطارات جزءا لا يتجزأ من صيانة السيارة، ولا ينبغي تجاهلها، حيث سيوفر لك هذا المال على المدى الطويل، ويحافظ على سلامتك، وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

- يمكن أن تظهر التشققات على جانب الإطار وفوقه، وهي مصدر قلق للسائقين، حيث يمكن أن تجعل السيارة غير صالحة للقيادة وخطيرة، وقد تؤدي إلى مزيد من المشكلات لمركبتك.

- هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تشقق الإطارات، ويمكن الوقاية من العديد منها عن طريق إجراء بعض الصيانة البسيطة، وإدراك تأثير ظروف الطريق.

عمر الإطار

- بمرور الوقت، ستبدأ بعض الإطارات في التآكل والتلف، مما قد يؤدي إلى العديد من المشكلات، بما في ذلك التشقق.

- تتكّون الإطارات من بوليمرات مطاطية، وبعد آلاف الأميال والشهور من السير على الطريق، فإنها تضعف بشكل طبيعي، مما يجعل الإطار الخارجي صلبا وقابلا للتكسر، ويؤدي إلى تشققه.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث هذا أيضا إذا تركت المركبة في مرآب بضع سنوات دون قيادتها.

في الواقع، من الأفضل لطول عمر الإطار أن تتم قيادة السيارة بانتظام، لأن المادة الكيميائية التي تمنع الإطارات من الجفاف تعمل فقط عندما يتحرك الإطار.

ظروف الطريق المبللة

- على الرغم من أن المطاط مقاوم للماء إلى حد كبير، فإن القيادة في ظروف مبللة فترة طويلة من الزمن يمكن أن تؤدي إلى تغلغلها في مانع التسرب، مما يتسبب في تشقق الإطار.

- فور دخوله الإطار، يمكن أن يؤثر الماء في مجموعة متنوعة داخل الإطار، ويمكن أن يغير المحاذاة، ويسبب مشكلات عند الكبح والتسارع. وفور أن يتمدد الماء، فإنه يتسبب في تلف الإطار وتشققه.

- سيؤدي التمدد والانكماش بمرور الوقت إلى حدوث تصدعات جديدة، ويجعل التشققات الحالية أسوأ، ويصبح الإطار ضعيفا بشكل لا يصدق.

التدهور الطبيعي للإطار

- المطاط مادة عضوية قابلة للتحلل الحيوي، وتتحلل بمرور الوقت مهما يكن الأمر، لذلك لا بد من الاعتماد على جودة الإطار عند شرائه في البداية، حيث يمكن أن يختلف عمره الافتراضي.

- يمكن للإطارات الأكثر تكلفة مع مجموعة من المواد الكيميائية أن تبطئ هذه العملية. وإذا كنت قلقاً بشأن مداس الإطارات فإن الأمر يستحق الفحص، حيث قد يشير ذلك إلى تدهور الإطار.

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الأشعة فوق البنفسجية والحرارة الشديدة

- تتمدد البوليمرات المطاطية في الحرارة وتتقلص في البرد. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التشقق، ويمكن أن يكون لشدة الأشعة فوق البنفسجية التأثير نفسه. هذا المزيج خاصة خلال فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الإطار.

- هناك طريقة بسيطة لجعل الإطار يدوم لفترة أطول، وهي إبقاء سيارتك في مرآب أو بعيدا عن الشمس كلما أمكن ذلك.

ضغط الهواء في الإطارات

- هل قمت بفحص ضغط الإطارات أخيرا؟ إذا لم تفعل كذلك، فقد يسبب العديد من المشكلات لإطارات سيارتك.

- إذا لم يتم نفخ الإطارات بشكل كافٍ فسيحدث تشقق مع ارتفاع الحرارة خلال القيادة بسبب حدوث المزيد من الاحتكاك على العجلات، مما يمكن أن يؤدي إلى التشقق والانتفاخ والانقسام.

خطورة تشقق الإطارات

- الإطارات المتشققة خطيرة للغاية، ويجب التعامل معها على الفور. لذا إذا لاحظت وجود تشقق في الإطارات فعليك استبدالها في أسرع وقت ممكن.

- إذا تعرض إطار واحد فقط لكسر فمن الأفضل تغييره، ثم القيادة إلى ورشة تصليح، حيث تعد سلامة الإطارات جزءا مهما للغاية عند امتلاك سيارة.

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