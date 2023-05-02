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تعرف على تفاصيل النسخة الجديدة من شيري «إكسيد إل إكس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 12:13 مساء
تعرف على تفاصيل النسخة الجديدة من شيري «إكسيد إل إكس»
أطلقت شركة شيري طراز «إكسيد إل إكس» SUV الجديد رسميا بإجمالي 5 طرازات (الإنترنت)
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أطلقت شركة شيري طراز «إكسيد إل إكس» SUV الجديد رسميا بإجمالي خمسة طرازات، والمتوفرة في إصدارات «PHEV أو«ICE» بنطاق سعري يتراوح بين 15800 و 23500 دولار أميركي.

تفاصيل الشكل الجديد لشيري
والملاحظ أن الشكل الخارجي إلى حد كبير يتشابه مع الطراز الحالي، وكانت التحديثات الرئيسية في المكونات الداخلية والمحركات، حيث توفر «إكسيد إل إكس الجديدة ثلاث خيارات لمجموعة نقل الحركة بمحرك هجين سعة 1.5 لتر توربو أو 1.6 لتر توربو أو 1.5«TCi» وتبلغ طاقة المحرك القصوى حوالي 154 حصانا وعزم دوران 300 نيوتن.متر ويدعمه ناقل حركة أوتوماتيك «DCT» من 7 سبع سرعات وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».
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محرك النسخة الهجينة
أما النسخة الهجين«PHEV» فتتوفر بمحرك هجين 1.5«TCI» ومحركات مزدوجة متزامنة دائمة بقوة 168 حصانا وحزمة بطاريات ليثوم ثلاثية سعة 19.27 كيلو وات في الساعة، مع ناقل حركة«DHT» من ثلاث سرعات ويبلغ استهلاك الوقود حوالي 1.76 لترا لكل 100 كم، إضافة إلى ذلك يمكن أن يصل مداها الكهربائي إلى 80 كم وتشحن البطارية من الصفر إلى 80% في 25 دقيقة فقط.
ومن حيث التصميم الخارجي، تأتي شيري «إكسيد إل إكس» الجديد بتصميمين للشبك الأمامي يمكن للمستهلكين الاختيار من بينهما، وتتوفر بطول حوالي 4538 ملم وعرض 1848 ملم وارتفاع حوالي 1699 ملم وقاعدة عجلات طويلة حوالي 2670 ملم، ويحتوي الجزء الخلفي على أربعة منافذ للعام مما يعزز الجو الرياضي للسيارة.
وبالحديث عن المقصورة، تظهر لوحة العدادات مقاس 12.3 بوصة وشاشة التحكم المركزية مقاس 12.3 بوصة وترقيات أساسية بوجود رقاقة كوالكوم سناب دراجون 8155 ونظام صوتي من 8 مكبرات صوت من سوني ونظام مساعدة للقيادة من المستوى الثاني، مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع.

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أطلقت شركة شيري طراز «إكسيد إل إكس» SUV الجديد رسميا بإجمالي 5 طرازات (الإنترنت)
أطلقت شركة شيري طراز «إكسيد إل إكس» SUV الجديد رسميا بإجمالي 5 طرازات (الإنترنت)
أطلقت شركة شيري طراز «إكسيد إل إكس» SUV الجديد رسميا بإجمالي 5 طرازات (الإنترنت)
أطلقت شركة شيري طراز «إكسيد إل إكس» SUV الجديد رسميا بإجمالي 5 طرازات (الإنترنت)
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