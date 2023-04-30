  • Alwasat News
Atwasat

شعار جديد لـ«جيلي» يغزو عالم السيارات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 12:12 مساء
شعار جديد لـ«جيلي» يغزو عالم السيارات
يرث شعار«جيلي» الجديد الصفات البصرية المميزة لعلامة «جيلي» التجارية (الإنترنت)
alwasat radio

أطلقت مجموعة «جيلي» للسيارات شعارها الجديد كليًا، الذي يمثل علامة فارقة في تحول الشركة إلى علامة تجارية لمنتجات ذكية تعمل بالكهرباء، يتميز الشعار الجديد بتصميم حديث بلا حدود يجسد التزام «جيلي» بكسر الحدود ومتابعة الابتكار، وبفضل تقنياتها المتطورة تستعد «جيلي» لتسريع وتيرة تطوير المنتجات الذكية والكهربائية التي ستخلق لمستخدميها حياة ذكية وتستكشف إمكانيات لا حصر لها.

تحسين تجربة القيادة
لقد كرست «جيلي» جهودها على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية لتحسين تجربة القيادة لمستخدميها، مع الالتزام برؤية العلامة التجارية، وهي أن تصبح «جيلي» علامة تجارية معروفة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وبعد الانتشار الراهن للمنتجات الذكية والكهربائية تلتزم جيلي بالاستثمار في التقنيات المتطورة لتقديم تجارب منتجات عالية القيمة لمستخدميها، ويمثل الشعار الجديد علامة تجارية شابة ونقية ومتقدمة تقنيًا في عصر التنقل الكهربائي، وفقا لموقع «عالم السيارات».

17ألف دولار للحصول على كهربائية «Geely» الجديدة

خيال غير محدود للشعار الجديد
يرث الشعار الجديد الصفات البصرية المميزة لعلامة «جيلي» التجارية ويزيد منها بدمجه لعناصر الدرع والأحجار الكريمة في تصميمه البسيط، وينقل الشعار الجديد دلالة علامة «جيلي» التجارية على كونها شركة مبدعة وقوية وخلاقة في سعيها لتحقيق التميز، وبفضل حيويتها ورؤيتها التجارية تستكشف «جيلي» أوتو إمكانيات جديدة بخيال غير محدود وتحول هذا الخيال إلى واقع من خلال مزايا منهجية وتقنيات تطلعية.

يأتي شعار «جيلي» الجديد كليًا بلون العلامة التجارية الجديد (أزرق بلا حدود) والذي يرمز إلى اللانهائية والسعة والتي لطالما كانت تجري في جينات «جيلي أوتو»، كما أنه يمثل طبيعة الماء الذي يغذي كل شيء ويقدره الحكماء في كل عصر، ويصور مخطط الألوان الجديد رؤية «جيلي» في إبداعها لقيم بيئية مستدامة للبيئة العالمية والتنقل الذكي منخفض الكربون في المستقبل.

تجربة جديدة على المنصات الرقمية
سيُدمج الشعار الجديد بشكل كامل في عمليات البحث والتطوير والتصنيع ومنتجات شركة «جيلي» في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، ستخلق «جيلي» تجربة جديدة لمستخدميها من خلال صالات عرض قياسية جديدة في المدن الكبرى حول العالم وتحديث الشعار الجديد في المحطات الرقمية المتنقلة في جميع أنحاء العالم لتغطية جميع المنصات الرقمية.

سلسلة سيارات كهربائية جديدة من «Yinhe»

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما

ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما
انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان

انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية

مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: تعرف على «Passion» الكهربائية الجديدة
بالفيديو: تعرف على «Passion» الكهربائية الجديدة
بالفيديو: تعرف على وظيفة تيل الفرامل وعلامات تلفه
بالفيديو: تعرف على وظيفة تيل الفرامل وعلامات تلفه
أسباب استمرار صوت إنذار سيارتك
أسباب استمرار صوت إنذار سيارتك
نيسان «جوك» الجديدة تظهر في صور تجسسية خلال اختبارها
نيسان «جوك» الجديدة تظهر في صور تجسسية خلال اختبارها
بالصور: «GAZ» يطلق مركبات كهربائية جديدة متعددة الاستخدامات
بالصور: «GAZ» يطلق مركبات كهربائية جديدة متعددة الاستخدامات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة...
تعرف على أسرع وأبطأ سيارتين في العالم
تعرف على أسرع وأبطأ سيارتين في العالم...
كيفية تنظيف فلتر الهواء في سيارتك
كيفية تنظيف فلتر الهواء في سيارتك...
تعرف على جديد مرسيدس «مايباخ» الكهربائية
تعرف على جديد مرسيدس «مايباخ» الكهربائية...
34 ألف دولار للحصول على «كونا» من «هيونداي»
34 ألف دولار للحصول على «كونا» من «هيونداي»...
المزيد
شعار جديد لـ«جيلي» يغزو عالم السيارات
شعار جديد لـ«جيلي» يغزو عالم السيارات...
عيوب التصنيع تجبر «جنرال موتورز» على استدعاء 40 ألف شاحنة «سلفرادو»
عيوب التصنيع تجبر «جنرال موتورز» على استدعاء 40 ألف شاحنة ......
فوائد زيت محرك السيارة
فوائد زيت محرك السيارة...
بالصور: «GAZ» يطلق مركبات كهربائية جديدة متعددة الاستخدامات
بالصور: «GAZ» يطلق مركبات كهربائية جديدة متعددة الاستخدامات...
نيسان «جوك» الجديدة تظهر في صور تجسسية خلال اختبارها
نيسان «جوك» الجديدة تظهر في صور تجسسية خلال اختبارها...
المزيد