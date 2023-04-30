شعار جديد لـ«جيلي» يغزو عالم السيارات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت مجموعة «جيلي» للسيارات شعارها الجديد كليًا، الذي يمثل علامة فارقة في تحول الشركة إلى علامة تجارية لمنتجات ذكية تعمل بالكهرباء، يتميز الشعار الجديد بتصميم حديث بلا حدود يجسد التزام «جيلي» بكسر الحدود ومتابعة الابتكار، وبفضل تقنياتها المتطورة تستعد «جيلي» لتسريع وتيرة تطوير المنتجات الذكية والكهربائية التي ستخلق لمستخدميها حياة ذكية وتستكشف إمكانيات لا حصر لها.

تحسين تجربة القيادة

لقد كرست «جيلي» جهودها على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية لتحسين تجربة القيادة لمستخدميها، مع الالتزام برؤية العلامة التجارية، وهي أن تصبح «جيلي» علامة تجارية معروفة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وبعد الانتشار الراهن للمنتجات الذكية والكهربائية تلتزم جيلي بالاستثمار في التقنيات المتطورة لتقديم تجارب منتجات عالية القيمة لمستخدميها، ويمثل الشعار الجديد علامة تجارية شابة ونقية ومتقدمة تقنيًا في عصر التنقل الكهربائي، وفقا لموقع «عالم السيارات».

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خيال غير محدود للشعار الجديد

يرث الشعار الجديد الصفات البصرية المميزة لعلامة «جيلي» التجارية ويزيد منها بدمجه لعناصر الدرع والأحجار الكريمة في تصميمه البسيط، وينقل الشعار الجديد دلالة علامة «جيلي» التجارية على كونها شركة مبدعة وقوية وخلاقة في سعيها لتحقيق التميز، وبفضل حيويتها ورؤيتها التجارية تستكشف «جيلي» أوتو إمكانيات جديدة بخيال غير محدود وتحول هذا الخيال إلى واقع من خلال مزايا منهجية وتقنيات تطلعية.

يأتي شعار «جيلي» الجديد كليًا بلون العلامة التجارية الجديد (أزرق بلا حدود) والذي يرمز إلى اللانهائية والسعة والتي لطالما كانت تجري في جينات «جيلي أوتو»، كما أنه يمثل طبيعة الماء الذي يغذي كل شيء ويقدره الحكماء في كل عصر، ويصور مخطط الألوان الجديد رؤية «جيلي» في إبداعها لقيم بيئية مستدامة للبيئة العالمية والتنقل الذكي منخفض الكربون في المستقبل.

تجربة جديدة على المنصات الرقمية

سيُدمج الشعار الجديد بشكل كامل في عمليات البحث والتطوير والتصنيع ومنتجات شركة «جيلي» في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، ستخلق «جيلي» تجربة جديدة لمستخدميها من خلال صالات عرض قياسية جديدة في المدن الكبرى حول العالم وتحديث الشعار الجديد في المحطات الرقمية المتنقلة في جميع أنحاء العالم لتغطية جميع المنصات الرقمية.

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