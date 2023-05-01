بالفيديو: تقنية جديدة من «هيونداي» لركن سيارتك في الأماكن الضيقة

القاهرة - بوابة الوسط

لن يصبح ركن السيارات مشكلة بعد اليوم بفضل التقنية الجديدة التي تختبرها شركة «هيونداي» لتجعل ركن السيارة أسهل وفي الأماكن الضيقة.

أصدرت شركة «هيونداي» سيارة تجريبية مزودة بنظام «e-Corner System»، وهو عبارة عن وحدة حزمة شاملة من الفرامل بالأسلاك، والتوجيه بالسلك، والمخمد، والمحرك داخل العجلة، ظهرت السيارة التجريبية على الطريق العام وأظهرت حركة التنقل في المستقبل.

تطوير نظام يمكن السيارة من ركن نفسها تلقائيا

تقنية «e-Corner System» لركن أسهل للسيارات

تتيح تقنية «e-Corner System» دوران جميع العجلات الأربع 90 درجة، مما يسمح للسيارة بأداء ركن متوازي في مساحة ضيقة، وتدوير العجلات الأمامية في الداخل بينما تدور العجلات الخلفية للخارج لأداء دوران بزاوية 360 درجة والقيام بزاوية 180 درجة التراجع عن طريق مسدود.

يعد نظام الزاوية الإلكترونية الذي طورته شركة هيونداي تقنية مبتكرة لم يتم إنتاجها على نطاق واسع في أي مكان في العالم، يعتبر هذا النظام تقنية التنقل الرئيسية للكهرباء والقيادة الذاتية.

وبذلك تتقدم هيونداي بخطوة واحدة على المنافسة العالمية في تطوير المكونات الأساسية داخل الشركة، ليس فقط للتوجيه والفرملة ولكن أيضا للاتصال والكهرباء وتقريبها.

«هيونداي» تختبر تقنيتها في ركن السيارات

ظهرت السيارة التجريبية «e-Corner System» في فيديو تجريبي أثناء قيادتها في Hyundai Mobis Proving Ground، في مدينة سوسان، وعلى الطرق المجاورة.

مما يدل على مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة، أدى نجاح السيارة التجريبية التي تسير على طرق العالم الحقيقي إلى تحسين موثوقية النظام، والتي كانت تُعتبر سابقا تقنية مستقبلية.

نظام الركن الإلكتروني من «هيونداي»

نظام الركن الإلكتروني عبارة عن وحدة حزمة متكاملة مثبتة على كل عجلة تسمح ببعض المناورات الغريبة التي لا يمكن إنجازها في مركبة عادية، إنه يجعل قيادة السيارة أسهل، حيث تدور جميع العجلات الأربع بشكل عمودي على الرصيف، ممكنا، مما يتيح ركنا متوازيا في المساحات الضيقة دون الرجوع للخلف أو قلب عجلة القيادة.

كما يتيح نظام الزاوية الإلكترونية القيادة بشكل قطري من خلال تدوير جميع العجلات الأربع في الاتجاه نفسه بزاوية 45 درجة، مما يساعد على تجنب العوائق أو المركبات على الطريق بسلاسة، علاوة على ذلك، يتيح الدوران المحوري للسائق اختيار أي نقطة للمحور المركزي لتدوير السيارة وفقا لذلك.

نظام الركن الإلكتروني هو مستقبل تكنولوجيا التنقل، تقوم الوحدة بتجميع تعليق العجلة، والفرامل، وضروريات التوجيه في مجموعة قائمة بذاتها متصلة بمحرك داخل العجلة في زاوية السيارة.

الطريقة الصحيحة لصف السيارة الأوتوماتيك

ستبدو السيارة المزودة بأربع وحدات «e-Corner System» وتشغيلها تماما مثل «EV» التقليدية في الاستخدام اليومي، ولكن جميع وظائف القيادة الخاصة بها تكون سلكية، مع وحدة تحكم إلكترونية مركزية تضمن عمل الوحدات معا، درجة الدوران المسموح بها عن طريق حذف الوصلات مثل الأعمدة النصفية ورفوف التوجيه هي سحر النظام، وقد جرى عرضها على الطرق العامة حول حرم الشركة في هيونداي أيونيك 5.