بالصور: «GAZ» يطلق مركبات كهربائية جديدة متعددة الاستخدامات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصنع «GAZ» إطلاق الإنتاج التسلسلي لمركباته الكهربائية الجديدة التي طورتها لتكون مركبات عملية ومتعددة الاستخدامات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن المصنع سيطلق عدة نماذج من المركبات الكهربائية، منها مركبات صغيرة يمكن تجهيزها بمقعدين أو 4 مقاعد لتستعمل كآليات للتنقل داخل المدن أو عربات للنقل في المطارات والمنشآت الصناعية أو المراكز التجارية، وفقا لموقع «عالم السيارات».

شاحنات كهربائية صغيرة ومتطورة

وتظهر الصور التي سربتها بعض المواقع أن المصنع طور أيضا شاحنات كهربائية صغيرة مجهزة بمقصورة تتسع لراكبين وبصندوق خلفي يمكن استعماله للنقل.

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وعلى الرغم من أن المصنع لم يكشف عن المواصفات التقنية والفنية لمركباته الجديدة بعد، فإن التوقعات تشير إلى أن الإقبال سيكون كبيرا عليها في روسيا كون «GAZ» سيكون ثاني مصنع في البلاد يطور مثل هذه الآليات محليا.

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مركبات روسية كهربائية متطورة من مصنع «GAZ» (الإنترنت)

مركبات روسية كهربائية متطورة من مصنع «GAZ» (الإنترنت)