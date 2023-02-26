«أودي» تخطط لبناء مصنع للسيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

تدرس شركة «أودي» الألمانية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بناء مصنع في الولايات المتحدة للاستفادة من الحوافز الضريبية المقدمة بموجب قانون خفض التضخم IRA، وفقًا لتقارير أخبار السيارات في أوروبا.

ويقدم قانون خفض التضخم، الذي تم تمريره في أغسطس 2022، إعانات وحوافز ضريبية لمنتجات الصناعة الخضراء المنتجة محليًا، بما في ذلك ائتمان ضريبي للمستهلك بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية المصنوعة في أمريكا الشمالية.

ومع ذلك، فإن «أودي» غير مؤهلة حاليًا للحصول على هذه الحوافز، نظرًا لعدم وجود مصنع لها في الولايات المتحدة.

وتخطط صانعة السيارات الالمانية لإنتاج سيارات كهربائية في جميع مواقع أودي على مستوى العالم بحلول العام 2029، مع عدم طرح طرازات جديدة لمحركات الاحتراق بعد العام 2026.

وتعتزم «أودي» بناء المصنع إما بمفردها وإما مع العلامات التجارية الأخرى لمجموعة «فولكس فاغن».

وتعمل شركات صناعة السيارات على إضفاء الطابع المحلي على سلاسل الإنتاج والإمداد لتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

