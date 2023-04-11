بالصور: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت شركة «لازاريني ديزاين» ومقرها روما سيارة «آير كار Aircar»، ومن المقرر أن يجرى تشغيلها بواسطة محركات هوائية جرى إنشاؤها بواسطة «رولز-رويس».

يأتي المفهوم الإيطالي في إطار إعادة تصور مستقبل المركبات الطائرة، للسماح للمسافرين بتجنب حركة المرور على الطرقات بمجرد الإقلاع فوق الأرض، ويتم تصور السيارة الطائرة ذات الدفع الرباعي (4×4) على أنها وحدة صغيرة مستقبلية يبلغ طولها 6 أمتار، ومصممة لاستيعاب ما يصل إلى سائق واحد وثلاثة ركاب وفقا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة

يضفي هيكلها الأحادي المصنوع من ألياف الكربون شكلاً خفيف الوزن للغاية يتكامل مع أربعة محركات نفاثة من «رولز-رويس» قابلة للدوران تمكنها من التحليق في السماء خلال ثوان من تغيير وضع السير على الطرقات إلى الإقلاع

تتميز سيارة «آير كار Aircar» بالكفاءة من حيث الحجم والسرعة، ويمكنها الإبحار بسرعة قصوى تقدر بـ750 كم / ساعة للحصول على استقلالية تقدر بـ1200 كيلومتر على وقود الطائرات.

محرك السيارة

تعمل المحركات النفاثة ذاتية الضبط كأجنحة، يمكن لكل محرك من المحركات الأربعة ضبط ميله ودورانه بشكل مستقل، مما يضمن الاستقرار والقدرة العالية على المناورة في الدوران.

علاوة على ذلك، نظرا لميل محرك نظام الدفع الرباعي ودورانه، يمكن للمركبة الطائرة التنقل على ارتفاعات ومنحدرات متغيرة، أو الطيران في شكل مستقيم، اعتمادا على احتياجات سرعة الانطلاق.

في الوقت الحالي، لا يزال «آير كار» مفهوم مركبة طائرة تسعى الشركة إلى تصنيعها بحلول العام 2024 وطرح نموذج أولي حقيقي قبل أن تصبح جاهزة للدخول في السوق.

تعرف على مميزات سيارة «لازاريني ديزاين» الطائرة (الإنترنت)

تعرف على مميزات سيارة «لازاريني ديزاين» الطائرة (الإنترنت)