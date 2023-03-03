سيارة تنافسية رخيصة من «هوندا»

القاهرة - بوابة الوسط

في وقت يبحث فيه الكثير من المستهلكين عن سيارات رخيصة الثمن، لكن بإمكانات جيدة، كشفت «هوندا» سيارة «سيتي» (City) الجديدة مع مواصفات وسعر تنافسي.

وتأتي السيارة الجديدة مع هيكل أنيق التصميم وانسيابي، وتميزت عن سيارات «سيتي» من الفئات السابقة بمصابيح أمامية وخلفية جديدة تعمل بتقنيات (LED)، كما حصلت على واجهة أمامية أكثر عصرية، وفق «موتو ون».

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وتغيّر في هذه السيارة شكل أقراص العجلات، كما ثبت على مؤخرة صندوقها الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وداخليا حصلت قمرتها على تعديلات تجعلها أكثر تميزا مقارنة بمركبات «سيتي» من الأجيال السابقة، كما جهّزت بمنافذ إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وفق «روسيا اليوم».

أنظمة المولتيميديا

وزودت السيارة أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تدار عبر شاشة لمسية، كما حصلت على أنظمة تكييف ممتازة، ونظام لتثبيت السرعة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات لركنها بطريقة آمنة.

وستطرح منها نسخ تعمل بمحركات بنزين بسعة 1.5 لتر وعزم 121 حصانا، ونسخ بمحركات هجينة بعزم 126 حصانا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 13900 دولار على الأغلب.