  • Alwasat News
Atwasat

سيارة تنافسية رخيصة من «هوندا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 12:25 مساء
سيارة تنافسية رخيصة من «هوندا»
شركة هوندا تطرح سيارة جديدة في الأسواق أنيقة واقتصادية ورخيصة الثمن (الإنترنت)
alwasat radio

في وقت يبحث فيه الكثير من المستهلكين عن سيارات رخيصة الثمن، لكن بإمكانات جيدة، كشفت «هوندا» سيارة «سيتي» (City) الجديدة مع مواصفات وسعر تنافسي.

وتأتي السيارة الجديدة مع هيكل أنيق التصميم وانسيابي، وتميزت عن سيارات «سيتي» من الفئات السابقة بمصابيح أمامية وخلفية جديدة تعمل بتقنيات (LED)، كما حصلت على واجهة أمامية أكثر عصرية، وفق «موتو ون».

- تحويل «إنتيغرا» إلى سيارة اقتصادية

وتغيّر في هذه السيارة شكل أقراص العجلات، كما ثبت على مؤخرة صندوقها الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وداخليا حصلت قمرتها على تعديلات تجعلها أكثر تميزا مقارنة بمركبات «سيتي» من الأجيال السابقة، كما جهّزت بمنافذ إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وفق «روسيا اليوم».

أنظمة المولتيميديا
وزودت السيارة أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تدار عبر شاشة لمسية، كما حصلت على أنظمة تكييف ممتازة، ونظام لتثبيت السرعة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات لركنها بطريقة آمنة.

وستطرح منها نسخ تعمل بمحركات بنزين بسعة 1.5 لتر وعزم 121 حصانا، ونسخ بمحركات هجينة بعزم 126 حصانا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 13900 دولار على الأغلب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي وأبوسليم في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي وأبوسليم في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في «دورينا»
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى

ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى
انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال

انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال
تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري

تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو

العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة

مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)

مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات

الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعديل السيارات الكهربائية.. ممكن لكن بشرط
تعديل السيارات الكهربائية.. ممكن لكن بشرط
مساهمو «تسلا» يقاضون الشركة وإيلون ماسك
مساهمو «تسلا» يقاضون الشركة وإيلون ماسك
بالفيديو: تعديلات جدية على أيقونة هيونداي «i10»
بالفيديو: تعديلات جدية على أيقونة هيونداي «i10»
«تيسلا» تعلق طرح برمجية للمساعدة على القيادة
«تيسلا» تعلق طرح برمجية للمساعدة على القيادة
بالفيديو: جديد «بيجو 508»
بالفيديو: جديد «بيجو 508»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026
«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026...
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%...
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا...
بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة
بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة...
بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود
بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود...
المزيد
سيارة تنافسية رخيصة من «هوندا»
سيارة تنافسية رخيصة من «هوندا»...
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة...
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط...
بالفيديو: جديد «بيجو 508»
بالفيديو: جديد «بيجو 508»...
«تيسلا» تعلق طرح برمجية للمساعدة على القيادة
«تيسلا» تعلق طرح برمجية للمساعدة على القيادة...
المزيد