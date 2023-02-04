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تحويل «إنتيغرا» إلى سيارة اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 01:10 مساء
تحويل «إنتيغرا» إلى سيارة اقتصادية
هوندا تحوّل سيارتها «إنتيغرا» إلى مركبة أنيقة واقتصادية (الإنترنت)
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صممت شركة «هوندا» سيارتها «إنتيغرا» (Integra) لتكون مركبة شبابية أنيقة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود، فيما تستعد لطرحها قريبا في الأسواق.

وتتميز السيارة الجديدة كليا عن سيارات «إنتيغرا» السابقة بهيكل «هاتشباك كوبيه» انسيابي شبيه بهياكل سيارات «Civic» الجديدة، وتصميم مميز للمصابيح الأمامية والخلفية، كما يمكن الحصول على نسخ خاصة منها مزودة بسقف أسود اللون يتناغم لونه بشكل أنيق مع ألوان الهيكل الخارجي، وفق «روسيا اليوم».

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وحصلت السيارة من الداخل على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ5 ركاب، وواجهة قيادة مزودة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصفها، وتزينت الواجهة بشبك أنيق من الكروم.

وزوّدت السيارة بنظام مميز لتوفير الوقود في أثناء القيادة في المدن، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب في الحالات الطارئة، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

نسخ محتلفة
وتطرح هذه السيارة بعدة نسخ، نسخة فيها محرك توربيني بسعة (1.5 لتر) وعزم 182 حصانا، ونسخة بمحرك بنزين بسعة لترين وعزم 143 حصانا، كما ستطرح منها نسخا بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 184 و203 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية وعلب ميكانيكية بست سرعات.

وستتوفر هذه السيارة في العديد من الأسواق العالم، وبسعر يبدأ من 19300 للنسخ العادية، وأسعار تبدأ من 24 ألف دولار للنسخ المزودة بمحركات هجينة.

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