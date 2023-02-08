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صوت المكابح يحدد مشكلتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 03:15 مساء
صوت المكابح يحدد مشكلتها
تعرف على طرق تحديد مشاكل المكابح من أصواتها (الإنترنت)
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قبل أن نتحدث عن مشاكل المكابح أو الفرامل يجب علينا أن نحدد اتجاه صوت الصفارة الصادر، هل هو قادم من الفرامل الأمامية أم الخلفية.
إن سماعك لصوت الصفير أثناء الضغط على دوّاسة الفرامل يدل على وجود مشكلة ما.

ولتحديد سبب هذه المشكلة يجب عليك أن تحدد مصدر الصوت، وأن تعرف مصدر الصوت قم بقيادة سيارتك على السرعة المتوسطة، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ثم اجعل صندوق التروس بوضعية الحياد، ارفع فرامل اليد بشكل تدريجي أثناء القيادة، إن سمعت صوت الصفير فهو قادم من الفرامل الخلفية، وإن لم يصدر أي صوت فهو من الفرامل الأمامية.

أنواع أصوات مكابح أو فرامل السيارة
هنالك 3 أنواع من الأصوات التي يمكن أن تصدرها المكابح أو الفرامل في سيارتك، وهي تنبهك إلى وجود خلل بها وتدل على ضرورة صيانتها العاجلة.

صوت الصفير
- الصوت الأول الذي يمكن أن تصدره الفرامل هو صوت الصفير، بعض السائقين يطلقون عليه صوت الزقزقة، الذي يصدر في حال الضغط على دواسة المكابح.
- يعد هذا الصوت تحذيرا ابتكرته شركات التصنيع لتنبيه السائق إلى ضرورة فحص مكابح سيارته في أسرع وقت ممكن.
- صوت الصفير هذا ينذر السائقين بضرورة عدم إهمال الأمر، وإلا فقد يؤدي إلى العواقب الوخيمة.

طحن الفرامل
- هذا الصوت الواضح لهو إشارة إلى أن العمر الافتراضي لمكابح السيارة قد انتهي، وأصبح من الواجب إتلافها بالكامل واستبدالها بمكابح جديدة، وطحن الفرامل يعني أن الاستمرار باستخدام المكابح بهذه الحالية سيؤدي بالتأكيد إلى تلف الدرم. لهذا يتوجب على السائق الاتجاه مباشرة إلى أقرب مركز صيانة لاستبداله في أسرع وقت.

صوت الصرير
هو الصوت الذي تصدره المكابح عند محاولة إيقاف السيارة بشكل كامل، ومما يمكن قوله إن صدور هذا الصوت لا يعني أن مكابح سيارتك في حالة سيئة أو ينبغي استبدالها، بل يدل بشكل واضح على أن هنالك خطأ ما حدث أثناء تركيب الفرامل من الأساس.
- كما أن صوت الصرير يدل على مشكلة في المفاصل فهي ستكون بحاجة إلى إعادة عملية التشحيم.
- عند سماعك لهذا الصوت قم بفك الفرامل وأعد تجميعها بالشكل الصحيح مرةً أخرى، وشحّم المفاصل.

في النهاية لا تجب الاستهانة أبدا بالأصوات الصادرة عن الفرامل، وإنما يتوجب على سائقي السيارات اتخاذ كل أساليب الحذر والحيطة.

والتعامل بشكل جدي وسريع مع كل مشكلة تصادف الفرامل، لأن لكل صوت غريب سببا ومشكلة يجب حلها كي نتجنب الوقوع في العواقب الخطيرة.
 

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