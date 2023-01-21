كاليفورنيا: 20% من السيارات المُباعة في الولاية كهربائية أو هجينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلطات كاليفورنيا، التي تحتل المرتبة الأولى في سوق السيارات الأميركية، أن 20% من السيارات الجديدة المُباعة في الولاية العام 2022 هي مركبات كهربائية أو تعمل بنظامين.

وتسعى الولاية الأميركية إلى أن تكون في الطليعة بما يخص التحوّل في مجال الطاقة، حسب «فرانس برس».

- كاليفورنيا تتجه لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035

وأعلنت سلطات الولاية في أغسطس، أنه بحلول العام 2035، إقرارها نصا بحظر بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إنّ «كاليفورنيا تواصل قيادة ثورة المركبات التي لا تتسبب مطلقا في انبعاثات مع سياسات استشرافية واستثمارات تشجع على الابتكار».

السيارات الجديدة المُباعة

وأشارت هيئة الطاقة الخاصة بالولاية الجمعة إلى أن 18.8% من السيارات الجديدة المُباعة خلال العام 2022 هي كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالهيدروجين. وكانت هذه النسبة تبلغ 2% فقط قبل عشر سنوات. وتشكل ثلث السيارات المُباعة مركبات من تصنيع شركة «تيسلا» لصاحبها إيلون ماسك.

وكاليفورنيا مسؤولة وحدها عن 40% من مبيعات هذا النوع من السيارات في الولايات المتحدة، فيما تشهد حصتها في السوق نموا سريعا.

إلا أنّ السيارات الكهربائية لا تزال أغلى من تلك التقليدية، ووحدها مساعدة توفرها السلطات مقدارها 7500 دولار قد تمكّن الشخص من شراء سيارة كهربائية.