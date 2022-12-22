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روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 02:10 مساء
روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)
صممت هذه السيارة لتوفر أفضل معايير الرفاهية للركاب (الإنترنت)
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بدأت روسيا بعملية الإنتاج التسلسلي لسيارة «موسكفيتش-3» الجديدة، والتي صممت لتكون سيارة كروس أوفر عصرية ومميزة من النواحي التقنية.

وحصلت السيارة الجديدة على تصميم خارجي أنيق وشكل مميز للواجهة الأمامية ومصابيح (LED) المتطورة المثبتة عليها، وعلى هيكل كروس أوفر انسيابي بطول 4 أمتار و41 سنتيمترا، بعرض 180 سم، وارتفاع 166 سم، وجهّزت بعجلات بمقاس 17 و18 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وصممت هذه السيارة لتوفر أفضل معايير الرفاهية للركاب، إذ جهّزت بأنظمة تكييف ممتازة، ومقاعد مريحة تتسع لخمسة ركاب مزودة بأنظمة تدفئة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام مولتيميديا متطور، وزودت واجهة القيادة فيها بلوحة عدادات رقمية قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة قادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر «CarPlay» و«Android Auto»، ولوحة لمسية أسفل الشاشة للتحكم بأنظمة التكييف وبعض الخصائص الأخرى، كما زوّدت مقصورتها بستة مكبرات صوت عالية الأداء.

وجهّزت بنظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ونظام طلب النجدة في الحالات الطارئة، ومنافذ (USB) داخلية لشحن الهواتف، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات لنظام الرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح «موسكفيتش-3» بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 150 حصانا، ومحركات بسعة 1.6 لتر وعزم 109 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية.

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