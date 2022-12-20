بالفيديو: تعرف على سيارة «FAW» الكروس أوفر الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «FAW» سياراتها الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لمركبات الكروس أوفر الحديثة من كيا وهيونداي.

وتميزت سيارة« FAW Bestune T99»بهيكل كبير توحي ملامحه بالقوة والفخامة في الوقت نفسه، وتزينت الواجهة الأمامية فيها بشعار«Bestune» التجاري الجديد، كما حصلت على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وعلى شكل مميز جدا لكشافات الضباب، زودت بعجلات بمقاس 20 و21 إنشا وذلك وفقا لموقع «شهية».

داخلية السيارة

وداخليا جهّزت بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، حصلت هذه المقاعد على أجزاء متحركة لزيادة راحة أقدام والظهر أثناء السفر، أما واجهة القيادة ثبتت عليها لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها تقريبا، وأسفل هذ الشاشة ثبتت شاشة لمسية أإضافية لتسهيل التحكم بالعديد من خصائص السيارة.

وصممت المركبة لتوفر أفضل معايير الرفاهية لركابها، فبالإضافة إلى المقاعد المريحة حصلت قمرتها على أنظمة إضاءة داخلية بـ12 لونا مختلفا، ونظام صوتيات ممتاز، وأنظمة تكييف توزع الهواء بطرق مختلفة داخل القمرة.

وجهّزت السيارة بنظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التدفئة عن بعد، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.