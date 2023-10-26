ماسك الخيار والطماطم لجمالك

القاهرة - بوابة الوسط

الخيار من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة ويسهم في ترطيبها وتغذيتها ومن أبرز هذه الفوائد المحتملة للبشرة حسب موقع «ويب طب»:

- علاج أو تخفيف حروق الشمس.

- تخفيف حدة التهيج أو التورم والانتفاخات التي قد تظهر في أنحاء مختلفة من البشرة.

- تحسين وتقوية الروابط بين أنسجة وخلايا الجلد.

- ترطيب البشرة ورفع درجة مرونة الجلد.

- تحسين قدرة الجلد على حماية نفسه من بعض العوامل الخارجية الضارة.

ماسك الخيار والطماطم

قد يساعد ماسك الخيار والطماطم على تفتيح البشرة، ولتحضير وتطبيق هذا الماسك تُتبع الخطوات الآتية:

المكونات

- ¼ حبة خيار طازجة.

- ½ حبة طماطم ناضجة.