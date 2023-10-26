ماسك الخيار والطماطم لجمالك...

الخيار من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة ويسهم في ترطيبها وتغذيتها ومن أبرز هذه الفوائد المحتملة للبشرة حسب موقع «ويب طب»:
- علاج أو تخفيف حروق الشمس.
- تخفيف حدة التهيج أو التورم والانتفاخات التي قد تظهر في أنحاء مختلفة من البشرة.
- تحسين وتقوية الروابط بين أنسجة وخلايا الجلد.
- ترطيب البشرة ورفع درجة مرونة الجلد.
- تحسين قدرة الجلد على حماية نفسه من بعض العوامل الخارجية الضارة.
ماسك الخيار والطماطم
قد يساعد ماسك الخيار والطماطم على تفتيح البشرة، ولتحضير وتطبيق هذا الماسك تُتبع الخطوات الآتية:
المكونات
- ¼ حبة خيار طازجة.
- ½ حبة طماطم ناضجة.
طريقة التحضير
- يُقشر الخيار ثم يوضع مع الطماطم في الخلاط الكهربائي ويُمزج جيدًا إلى أن يتكون معجون متجانس القوام.
- يُطبق المعجون على البشرة، مع الحرص على التدليك جيدًا أثناء توزيع الماسك على أجزاء البشرة المختلفة.
- يُترك الماسك على البشرة مدة 15 دقيقة، ثم تُغسل البشرة بماء فاتر.
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