الموز والخيار والأفوكادو للتخلص من إجهاد البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

تتعرض البشرة للإجهاد والتعب وتصبح شاحبة نتيجة لكثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة، أو لتعلق الأتربة والأوساخ بها مما يجعلها في حاجة ماسة للحفاظ عليها والاهتمام بها بشكل يومي، وعادة لا يوجد أفضل من الأقنعة الطبيعية والتي تعمل على تغذية البشرة ومنحها الإشراق والنضارة والجمال، فمعظم الماسكات التجميلية معدة من الخلطات الطبيعية ولكنها على الرغم من ذلك تكون مرتفعة السعر، إضافة إلى احتوائها على نسب من المواد الكيميائية والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على البشرة فيما بعد؛ لذلك نقدم لك بعض الأقنعة الطبيعية والتي تعمل على تغذية البشرة وفقا لموقع «صحتي».

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قناع الخيار والأفوكادو لتغذية البشرة

المكونات وطريقة التطبيق

نصف ثمرة خيار.

نصف ثمرة افوكادو.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

من فوائد الماسك:

- يقوم الخيار بترطيب البشرة وتهدئتها نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

- الأفوكادو يتميز باحتوائه على عديد الفيتامينات ومنها فيتامين (هـ) والذي يلعب دورا في تغذية البشرة وبالتالي منح البشرة النضارة والجمال.

- نهرس كلا من الخيار والأفوكادو ثم نضيف عليهم باقي المكونات ونمزجهم حتى نحصل على معجون متجانس.

- نطبق المعجون على البشرة ونتركه مدة مقدارها خمس عشرة دقيقة.

- نشطف البشرة بعدها بالماء البارد مع تكرار استخدامها بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

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ماسك الزبادي والموز لتغذية البشرة.

المكونات وطريقة التطبيق

ثمرة من الموز المهروس.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة ونصف صغيرة من ماء الورد.

من فوائد الماسك:

- يعمل الزبادي على ترطيب البشرة بالإضافة إلى تفتيحها.

- الموز والذي يتميز بغناه بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين (ج) والذي يغذي البشرة ويجعلها تتنفس مما يضفي الدموية عليها فتصبح مشرقة وجميلة.

- نخلط المقادير معا حتى تتجانس ثم نفردها على البشرة.

- نترك الخليط على البشرة لمدة عشرون دقيقة.

- نشطف البشرة بعدها بالماء العادي ونكرر استخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نضرة وصحية.

