الثلج وخل التفاح لتصغير الأنف...

ترغب بعض السيدات في إجراء عملية تصغير الأنف، رغم ذلك يخشين خطورتها وآثارها السلبية، ويمكن تصغير الأنف بعيداً عن العمليات الجراحية، إما من خلال تمارين خاصة لتنحيف الأنف، أو وصفات طبيعية تعمل على تصغير حجم الأنف.
تعرفي إلى الوصفات التالية التي تساعدك على تصغير الأنف بطرق طبيعية وفقًا لموقع «جمالك».
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر
الخميرة والعسل
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
ملعقة كبيرة من العسل.
ملعقة و½ من الزبادي.
- تمزج الخميرة مع العسل والزبادي جيداً، يدهن الأنف بالمزيج لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء. تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج سريعة.
الثلج
المكونات وطريقة التطبيق
ثلاثة مكعبات من الثلج.
خرقة قماش نظيفة.
توضع مكعبات الثلج في خرقة القماش، ثم توضع يومياً على الأنف لمدة 15 دقيقة.
خميرة الخبز والألوفيرا للتخلص من تجاعيد الرقبة
معجون الأسنان وخل التفاح
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
ملعقة كبيرة من خل التفاح.
ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- تخلط المكونات وتوزع على الأنف يومياً لفترة تتراوح ما بين 30 – 35 دقيقة قبل شطفها بالماء.
يمكن الاكتفاء بمعجون الأسنان والزنجبيل في البداية كعجينة توزع على الأنف للمدة نفسها، وبعد غسلها بالماء يدهن الأنف بخل التفاح .
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