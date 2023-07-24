الثلج وخل التفاح لتصغير الأنف

القاهرة - بوابة الوسط

ترغب بعض السيدات في إجراء عملية تصغير الأنف، رغم ذلك يخشين خطورتها وآثارها السلبية، ويمكن تصغير الأنف بعيداً عن العمليات الجراحية، إما من خلال تمارين خاصة لتنحيف الأنف، أو وصفات طبيعية تعمل على تصغير حجم الأنف.

تعرفي إلى الوصفات التالية التي تساعدك على تصغير الأنف بطرق طبيعية وفقًا لموقع «جمالك».

سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر

الخميرة والعسل

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة و½ من الزبادي.

- تمزج الخميرة مع العسل والزبادي جيداً، يدهن الأنف بالمزيج لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء. تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج سريعة.