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خميرة الخبز والألوفيرا للتخلص من تجاعيد الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 09:42 صباحا
خميرة الخبز والألوفيرا للتخلص من تجاعيد الرقبة
خلطة طبيعية تعمل على شد تجاعيد الرقبة والتخلص منها (الإنترنت)
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يعاني الكثير من السيدات مشكلة تجاعيد الرقبة، وظهورها في وقت مبكر من العمر. وقد يكون بسبب زيادة الوزن أو إنقاصه أو استخدام أدوات التجميل، والتعرض الكثير لأشعة الشمس مع قلة شرب السوائل.
لذلك نقدم إليكِ خلطة طبيعية تعمل على شد تجاعيد الرقبة، والتخلص منها نهائيا، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
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المكونات وطريقة التطبيق
3 ملاعق خميرة خبز
2 ملعقة حليب زبادي
2 ملعقة ألوفيرا جيل
كريم فيتامين E متوافر
- تخفق المكونات جيدا، وتوضع على الرقبة 20 دقيقة، ثم تفرك بشكل دائري، وتشطف بماء بارد.
- تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيا، للحصول على أفضل النتائج.
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