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3 ماسكات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 10:46 صباحا
3 ماسكات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه
ماسك لتجاعيد العين. (أرشيفية: الإنترنت)
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تجاعيد الوجه تظهر غالبا حول العيون أولا حيث إنها تعد بشرة رقيقة وقابلة للترهل أسرع من غيرها، كما تظهر حول الفم بكثرة خاصة لدى المدخنات، بالإضافة إلى ظهورها أيضا على باقي أجزاء الوجه كالجبهة.

وهي تعود لأسباب طبيعية، مثل التقدم في العمر ومشاكل خارجية على البشرة. إليك بعض الطرق المنزلية التي يمكنك تطبيقها في المنزل في حال واجهت هذه التجاعيد بوقت مبكر، وفق «هي».

ماسك لتجاعيد العين
ماسك العسل الأبيض يساعد على إزالة التجاعيد حول العينين، وذلك عن طريق خلط الزنجبيل المطحون مع العسل الأبيض جيدا. فضعي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ثم امزجي المكونين معا للحصول على مزيج متجانس، وبعدها وزعي الخليط الناتج على منطقة العين واتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. كرري استخدام هذه الوصفة الفعالة مرتين في الأسبوع للتخلص من تجاعيد العين وتقليل ظهورها مرة أخرى.

ماسك لتجاعيد الفم
من أكثر الحلول الطبيعية للحد من التجاعيد حول الفم هي تطبيق الزيوت النباتية كعلاج موضعي للتجاعيد، والتي تساعد في ترطيب الجلد. فضعي فقط كمية صغيرة من الزيوت النباتية حول الفم مرتين يوميا، ومع مرور الوقت سوف تشعرين بمرونة أكثر وخطوط أقل. يمكنك استخدام زيت الخروع، وزيت جوز الهند وزيت الزيتون لعلاج التجاعيد حول الفم.

- «الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب
- صابون الزنجبيل والعسل للتخلص من التجاعيد
- النشا والزبادي لمحاربة تجاعيد الجبين
- الزبادي والتوت للتخلص من التجاعيد

كذلك لا تنسي تطبيق بعض التمارين المنزلية لشد الجلد حول الفم، مثل تمارين حرف الـO، وهو عبارة عن رفع جوانب وجهك إلى الأعلى بواسطة راحة يديك مع تطبيق شكل حرف الـO بشفتيك. فتثبيت هذه الحركة نحو 10 ثوان ثم إعادة تكرارها، تساعد في تقليل خطوط الابتسامة وتعزيز الدورة الدموية.

ماسك لتجاعيد الوجه
نصائح لإخفاء تجاعيد الوجه تشمل تطبيق الزنجبيل مع النشا. ضعي في وعاء القليل من الفازلين وماء الورد والنشا ليصبح عندك خليطا كريميا، ثم أضيفي ملعقة من الزنجبيل المطحون، واخلطي جيدا ثم طبقي المزيج على بشرتك يوميا قبل النوم، ويمكنك تركه لليلة كاملة. بعدها تمتعي في اليوم التالي ببشرة مشدودة وملفتة.

نذكرك دائما بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم قبل استخدامها على جميع وجهك مباشرة، تجنبا لتحسس البشرة عند البعض على المكونات المذكورة.

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