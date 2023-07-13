«الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

تحتوي الماتشا على الكثير من المواد والفيتامينات مثل فيتاميني (E) و(B2) المهمين لصحة ونضارة البشرة، فهي تعزز إنتاج الكولاجين مما يقلل ويؤخر ظهور التجاعيد، وفق «فستاني».

وتعمل الماتشا أيضا على تحفيز إنتاج الإيلاستين (Elastin) الذي يساعد على الوقاية من سرطان الجلد، وتسهم في تقليص المسام والتقليل من إنتاج الزيت مما يدعم من بنية الجلد، كما تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ما يعني أنها تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب.

شاي الماتشا

يحتوي شاي الماتشا الأخضر على الكثير من الفوائد للجسم وأيضًا للبشرة وذلك من خلال تطبيقه على الوجه كماسك على الوجه وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، وأيضًا له الكثير من الفوائد على الوجه.

تقليل الاحمرار: يحتوي شاي الماتشا على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الاحمرار من الوجه الناتج عن وجود أمراض جلدية أو حب الشباب.

تحسين البشرة: يقوم شاي ماتشا على تقشير وإزالة خلايا الجلد الميتة، وتحسين حالة البشرة بشكل مستمر عند الاهتمام بتطبيق الماسك بشكل دوري مرة كل أسبوع.

التخلص من الجلد الميت وعلاج حب الشباب

تقليل علامات تقدم البشرة: يساعد شاي الماتشا في علاج علامات الشيخوخة. حيث يحمي الماتشا من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويحسن مرونة الجلد ويحفز إنتاج الإيلاستين لإضافة حجم للبشرة، وحمايتها من أضرار أشعة الشمس التي ينتج عنها البقع الداكنة وجفاف الجلد والتجاعيد.

علاج مشاكل البشرة الدهنية: إن كنت تملكين بشرة دهنية فأنت تعانين من الكثير من المشاكل مل البثور والمسام الواسعة وإنتاج البشرة لنسبة كبيرة من الزيوت، ولكن عند تطبيق شاي الماتشا على الوجه سوف يجرى التحكم في نسبة إنتاج الزيوت وتصغير المسام وعلاج حب الشباب.