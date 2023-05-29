  • Alwasat News
Atwasat

الزبادي والتوت للتخلص من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 09:54 صباحا
الزبادي والتوت للتخلص من التجاعيد
نقدم لكِ وصفتين من مواد طبيعية للعناية بجمالك تعرفي عليهما(الإنترنت)
alwasat radio

تجاعيد البشرة من الأسباب المزعجة لدى كثير السيدات خاصة من تقدم بهن العمر، فالمرأة تحب أن تصبح أمام الجميع بعمر أصغر من العمر الحقيقي مهما تقدم بها العمر، ولأن تجاعيد الوجه تظهر كبر السن، لذلك فهن دائمات البحث عن الوصفات والطرق الطبيعية والتي تعمل على شد البشرة، لذلك نقدم لكِ وصفتين من مواد طبيعية سهل تطبيقهما للعناية بجمالك تعرفي عليهما معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفة الزبادي والبيض لشد البشرة
تعمل الوصفة على شد البشرة وتفتيح لونها بالإضافة إلى ترطيبها.
المكونات
ملعقتان صغيرتان من الزبادي.
بياض بيضة.
نصف ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة التحضير
- نمزج المكونات معاً حتى تتجانس ثم نقوم بفردها على البشرة والرقبة وتركها لمدة 25 دقيقة وبعدها نشطف البشرة بعدها بالماء الدافئ ثم البارد.
الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة

وصفة التوت البري والعسل لشد البشرة
تسهم الوصفة في تعزيز إنتاج الكولاجين بالبشرة مما يعمل على شد البشرة.
المكونات
نصف كأس من التوت البري.
4 ملاعق صغيرة من العسل.
طريقة التحضير
في الخلاط الكهربائي نخلط المكونات جيداً ثم نوزعها على البشرة ونتركها لمدة 20 دقيقة، نغسل البشرة بعدها بالماء البارد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية

أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول ...
جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته

جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله

بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان

القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في ...
عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين

عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
شاهد: بصمة ميسي في التتويج الرسمي لسان جيرمان باللقب الحادي عشر القياسي

شاهد: بصمة ميسي في التتويج الرسمي لسان جيرمان باللقب الحادي عشر القياسي
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش

بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة ...
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في ...
زيت الأرجان لشعر رطب
زيت الأرجان لشعر رطب
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد
تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك
تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا...
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة...
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة...
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا...
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق...
المزيد
الزبادي والتوت للتخلص من التجاعيد
الزبادي والتوت للتخلص من التجاعيد...
قناع الموز للعناية بالشعر وترطيبه.. إليك 3 خلطات مضمونة
قناع الموز للعناية بالشعر وترطيبه.. إليك 3 خلطات مضمونة...
الريحان والدقيق لتنظيف المسام
الريحان والدقيق لتنظيف المسام...
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا...
تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك
تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك...
المزيد