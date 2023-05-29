الزبادي والتوت للتخلص من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط

تجاعيد البشرة من الأسباب المزعجة لدى كثير السيدات خاصة من تقدم بهن العمر، فالمرأة تحب أن تصبح أمام الجميع بعمر أصغر من العمر الحقيقي مهما تقدم بها العمر، ولأن تجاعيد الوجه تظهر كبر السن، لذلك فهن دائمات البحث عن الوصفات والطرق الطبيعية والتي تعمل على شد البشرة، لذلك نقدم لكِ وصفتين من مواد طبيعية سهل تطبيقهما للعناية بجمالك تعرفي عليهما معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفة الزبادي والبيض لشد البشرة

تعمل الوصفة على شد البشرة وتفتيح لونها بالإضافة إلى ترطيبها.

المكونات

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

بياض بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

- نمزج المكونات معاً حتى تتجانس ثم نقوم بفردها على البشرة والرقبة وتركها لمدة 25 دقيقة وبعدها نشطف البشرة بعدها بالماء الدافئ ثم البارد.

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