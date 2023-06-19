زيت الخروع والخيار لشد الجفون

القاهرة - بوابة الوسط

تُعد العيون من علامات الجمال ومن أهمّ معالم الوجه التي تُبرز جماله، وأول ما يُلفت انتباه الآخرين عند النظر إليها، ويحدث ارتخاء للجفون، مما يؤثر سلبا في إطلالة المرأة وجمال وجهها وعينيها، ويُظهرها أكبر سنا.

ويُعتبر ارتخاء الجفون من المشاكل التي تصيب العيون، والتي تُعد أكثر المناطق تعرضا للتعب، وذلك نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، وقلة النوم والراحة، وإهمال الاعتناء بهما، لذلك نقدم لكِ بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد جفونك بمفعول البوتوكس والحفاظ على رونق وجمال عينيك، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شهية».