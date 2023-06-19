زيت الخروع والخيار لشد الجفون...

تُعد العيون من علامات الجمال ومن أهمّ معالم الوجه التي تُبرز جماله، وأول ما يُلفت انتباه الآخرين عند النظر إليها، ويحدث ارتخاء للجفون، مما يؤثر سلبا في إطلالة المرأة وجمال وجهها وعينيها، ويُظهرها أكبر سنا.
ويُعتبر ارتخاء الجفون من المشاكل التي تصيب العيون، والتي تُعد أكثر المناطق تعرضا للتعب، وذلك نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، وقلة النوم والراحة، وإهمال الاعتناء بهما، لذلك نقدم لكِ بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد جفونك بمفعول البوتوكس والحفاظ على رونق وجمال عينيك، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شهية».
الخيار
يُعتبر الخيار غني جدا بأحماض الأسكوربيك والكافيك التي تمنع احتباس الماء في العين وتقلل من انتفاخ العينين وتشد البشرة.
قومي يوميا، بوضع شرائح الخيار الباردة على جفونك، واتركيها لمدة عشر دقائق، ومن ثم، انزعي الشرائح واشطفي وجهك بالماء الفاتر.
زيت شجرة الشاي وجنين القمح لتطويل الأظافر
زيت جوز الهند
- قبل أن تخلدي إلى النوم، قومي بتدليك جفونك بزيت جوز الهند لمدة دقيقتين، وذلك بحركات هادئة من الأسفل إلى الأعلى، مع الحرص على عدم غسل جفونك إلا في صباح اليوم التالي، وذلك لزيادة فعالية زيت جوز الهند في شد الجفون.
العسل والزنجبيل
- امزجي ملعقة صغيرة من كل من العسل والزنجبيل المبشور، ومن ثم، طبقي هذا المزيج على جفونك واتركيه لمدة خمس دقائق، بعدها، اشطفي وجهك بالمياه الفاترة.
زيت الخروع
- لهذه الوصفة تأثير فعال جدا في شد الجفون بسرعة فائقة.
هذه الوصفة سهلة جدا، إذ ليس عليك سوى تدليك جفونك بزيت الخروع وتركه عليها لمدة خمس دقائق، بعدها، اشطفي وجهك وجفونك بالماء البارد جيدا.
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