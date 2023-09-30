علاج تشقق القدمين بالعسل والسكر البني

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثير مشكلة تشقّق القدمين، للعديد من الأسباب، منها الظروف الجوية، وعدم الاهتمام الكافي بترطيب القدمين، مما يتسبب في حدوث ألم في بعض الأحيان عند المشي. لذلك نقدم إليكم حلا طبيعيا، للتخلص من هذه المشكلة تماما. تعرفوا عليه معنا وفقا لموقع «الموضوع».

وصفة العسل مع الماء الدافئ

نصف كوب من الماء الفاتر

كوب من العسل الطبيعي

طريقة الاستخدام:

- نضع الماء في وعاء عميق كبير، ثم نضيف إليه العسل، وننقع القدمين نصف ساعة، مع فركهما بلطف وهدوء، حيث تعمل هذه الوصفة على تنعيم القدمين، والتخلص من التشققات، وذلك لخصائص العسل المضادة للبكتيريا والفطريات. كما يمنع العدوى أو تفاقم المشكلة.

وصفة الحليب وزيت جوز الهند

المكونات:

حليب

أربع ملاعق من السكر البني

نصف كوب زيت جوز الهند

سبعة أكواب من الماء الدافئ.