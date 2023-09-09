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أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 09:16 صباحا
أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
عليكِ تجنب بعض الأشياء التي تجعلك لا تحصلين على نتيجة مرضية من الليزر (الإنترنت)
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إذا قررتي اتباع صيحة الليزر، لإزالة الشعر فعليكي تجنب بعض الأشياء التي تجعلك لا تحصلين على نتيجة مرضية. تعرفي معنا على بعضها، واحرصي على الابتعاد عنها، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

أخطاء بعد إزالة الشعر بالليزر
التعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط
- بعد جلسة الليزر، من الضروري تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 3 أيام، حيث إن الجلد يكون أكثر حساسية للشمس بعد الجلسة، وتعرضه لها قد يؤدي إلى تهيج وتصبغات. الحل هو استخدام واقي الشمس بشكل كبير، وارتداء ملابس تحمي البشرة من الشمس.

عدم ترطيب البشرة بشكل جيد
- قد يؤدي الليزر إلى جفاف البشرة. لذلك، بعد الجلسة، من المهم استخدام مرطب يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة، ومن المفضل أن يكون خاليا من العطور والمواد الكيميائية.

حك البشرة
- بعد الجلسة، تكون البشرة حساسة، وقد تتلف بسهولة. بالتالي، تعرضها للحكّ قد يتسبب في تهيج وإحمرار.

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عدم استهلاك كمية كافية من الماء
- يلعب شرب الماء دوراً مهماً في صحة البشرة. بعد جلسة الليزر، يمكن أن يسهم شرب الماء لـ3-5 أيام في تحسين عملية تجديد الخلايا، وتخفيف التورم والإحمرار.

استخدام منتجات بتركيبة ثقيلة
- بعد جلسة الليزر، يُفضل تجنب استعمال منتجات بتركيبة ثقيلة، لأنها قد تحتوي على مكونات قد تتفاعل مع التهيج البسيط للبشرة، وتسبب التهابات شديدة. على سبيل المثال، بعضها يمكن أن يحتوي على حمض الساليسيليك. تكون البشرة شديدة الحساسية في هذه الفترة، لذا يُنصح بانتظار تمام تعافيها. حتى منتجات التقشير، تنصح عيادات التجميل بالتوقف عن استعمالها بعد الليزر بيومين أو حتى تعود البشرة إلى طبيعتها تماماً.

ممارسة الرياضة
- عند ممارسة الرياضة، يزداد تدفق الدم ويزيد التعرق، مما قد يؤدي إلى تهيج البشرة وتفاقم الحالة. لذا، من الأفضل الانتظار بضعة أيام حتى تهدأ البشرة، وتتعافى تماماً قبل استئناف النشاط الرياضي.

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الاستحمام بمياه ساخنة
- من الضروري تجنب الاستحمام بالمياه الساخنة ليومين بعد الليزر، سواء كان الحمام العادي أو الاستلقاء في البانيو المملوء بالماء الدافئ أو الساخن، وأيضاً تجنب الساونا وحمامات البخار.

السباحة
- يحتوي المسبح على الكلور، وقد تحتوي البحيرات والأنهار والبحر على بكتيريا قد تُهيج البشرة. لذا، من المستحسن الانتظار على الأقل 48 ساعة قبل السباحة.

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