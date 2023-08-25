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خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 10:57 صباحا
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله
يسهم زيت الزيتون في تطويل الشعر لأنه غني بفيتامين «هـ». (أرشيفية: الإنترنت)
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لا شك أن كل فتاة تحلم  بالحصول على شعر طويل وناعم وصحي في وقت قصير، لهذا نقدم لك خلطة طبيعية من مكونين تسهم في تحقيق ذلك وهما (زيت الزيتون والبيض) لما لهما من فوائد عديدة للشعر، تعرفي على فوائدهما وطريقة تحضير تلك الخلطة حسب «جمالك».

فوائد زيت الزيتون للشعر:
- يسهم زيت الزيتون في تطويل الشعر لأنه غني بفيتامين «هـ»، الذي يحارب تساقط الشعر.
- ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر.
- يوفر زيت الزيتون الحماية للشعر وفروة الرأس ويجعلها نظيفة.
- يحمل زيت الزيتون أيضًا خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله قادر على علاج القشرة.
- يجعل زيت الزيتون الشعر أكثر نعومة بفضل الرطوبة التي يوفرها للشعر.

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فوائد البيض للشعر:
- يعزز البيض نمو الشعر ويساعد على تطويله.
- يقوي بصيلات الشعر لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات.
- ينعم الشعر، خاصة أنه يحتوي على فيتامين «د».
- يقلل من تجعد الشعر، ويمنع تكسره وتقصفه.
- يحسن صحة فروة الرأس لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تحارب القشرة.
- فيتامين «ب» الموجود في البيض يقي الشعر من الشيب المبكر، ويعطيه مظهرًا صحيًا ولامعًا.

خلطة زيت الزيتون والبيض:
- أحضري ملعقتين من زيت الزيتون وبيضة واحدة.
- امزجي المكونين مع بعضهما البعض.
- طبقي الخلطة على الشعر، بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.
- قومي بتدليك فروة الرأس قبل لف الشعر وتغطيته بورق نايلون.
- اتركي شعركِ ملفوفًا حتى اليوم التالي.
- فكي الشعر واغسليه جيدًا.
- داومي على تكرار الوصفة بالطريقة السابقة مرتين أسبوعيا لحين تحقيق الغرض المطلوب.

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