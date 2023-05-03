الملح للتخلص من انتفاخ العينين

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني البعض من السيدات مشكلة انتفاخ العينين، لذلك نقدم إليكِ حلا طبيعيا من مكونات موجودة بمنزلك للتخلص من هذا الانتفاخ في دقائق معدودة.

تعرفي على الطريقة وطبقيها بنفسك واستمتعي بإطلالة جميلة دوما وذلك وفقا لموقع «سيدتي».

المكونات وطريقة التطبيق

ضعي في وعاء بعض المياه الفاترة، وأضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من الملح. بلّلي فوطة قطنية نظيفة بالمياه المملحة وضعيها على عينيك المغلقتين. من ثم بلليها ثانية وضعيها مجددا على عينيك لمدة دقيقة وأزيليها بعدها، من ثم اغسلي عينيك بالماء البارد.

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