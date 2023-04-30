زيت «القرع» لعلاج الشعر الخفيف

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني بعض السيدات من مشكلة الشعر الخفيف، نتيجة افتقار الجسم إلى التغذية الصحيحة، ونقص الفيتامينات المغذية للشعر، وعدم الاعتناء به.

زيت «القرع» أو اليقطين للشعر هو الحل الأمثل لعلاج مشاكل الشعر الخفيف والتالف، وهو الحل الذي تبحث عنه المرأة لتعيد إلى شعرها صحته وحيويته.

وزيت «القرع» هو عبارة عن زيت يتم استخلاصه من نبات «القرع»، ويعد مفيدا للغاية بسبب احتوائه على كثير من الفيتامينات والمعادن، ما يجعل له فائدة صحية عالية في العناية بالشعر بشكل خاص، فهو يُعتبر مفيدا جدا لـنمو الشعر، وفقًا لموقع «أنوثة».

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فوائد زيت «القرع» لتكثيف الشعر:

- يمد شعرك بالكبريت والزنك والأوميجا 3، وهي كلها من العناصر الأساسية لصحة الشعر وفروة الرأس.

- يحتوي على فيتامين A الذي يساعد على تحفيز إنتاج الخلايا الجديدة وإصلاح الخلايا التالفة، كما أنه قادر على التغلغل في خلايا الجسم لتحسين خلايا الشعر وعلاجها من الأعماق وتغذيتها، ويحتوي على الأحماض الدهنية وفيتامين (b) والمغذيات الضرورية لنمو الشعر.

طريقة التطبيق

- اخلطي ربع كوب من زيت «القرع» مع ملعقتين من زيت النعناع وملعقة من زيت الخروع.

- ضعي الخليط في عبوة، وضعيها في ماء دافئ للحصول على مزيج دافئ من الوصفة، ثم اقلبي شعرك رأسا على عقب لتعملي على تسريع الحركة الدموية إلى رأسك وتدفق الدم إلى جذور الشعر، وبحركات التدليك وزعي المزيج على فروة الشعر بأطراف يديك لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق، ثم أعيدي شعرك لوضعه الطبيعي، وضعي بعض القطرات على الأماكن الفارغة لديك مع التركيز عليها، واتركي الوصفة مساء للصباح، واغسلي شعرك صباحاً.

- اعتمدي تلك الوصفة مرتين أسبوعياً، وستذهلين بالنتيجة كل أسبوع.

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