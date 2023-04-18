البطاطا و الصبار للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

ترغبين في علاج مشاكل الشعر بالطرق الطبيعية الآمنة والغير مكلفة، إليكِ خلطات البطاطا الفعالة في العناية بفروة الشعر وبصيلاته، بالإضافة إلى التخلص من مشكلة تساقط الشعر وضعفه تعرفي معنا على الطريقة و طبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

فوائد خلطات البطاطا للعناية بالشعر:

- تحتوي البطاطا على فيتامين ب والذي يقوم بحماية الشعر من التلف .

- تعمل على تغذية بصيلات الشعر فهى غنية بفيتامين سي وفيتامين ب بالإضافة إلى بعض المعادن مثل الحديد والذي يدعم من صحة الشعر .

- تقضي على قشرة الرأس والمسببة في تساقط الشعر.

- تساهم البطاطا في تطويل الشعر .

- تعزز البطاطا من وصول الدورة الدموية إلى فروة الرأس مما يعمل على تغذية الشعر وحمايته من التساقط .

خلطة البطاطا والبيض للعناية بالشعر

المكونات وطريقة التطبيق

6 ملاعق كبيرة من عصير البطاطس .

2 ملعقة صغيرة من العسل .

صفار بيضة .

- اخفقي البيض جيداً وضفيه على باقي المكونات الأخرى وامزجيهم بشكل جيد، دلكي فروة الشعر بالمزيج، اتركي المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك .