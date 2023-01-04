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أدخلي الصبار في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 02:52 مساء
أدخلي الصبار في روتين العناية بشعرك
يستخدم جل الصبار منذ زمن بعيد بهدف ترطيب الشعر وتعزيز نموه (الإنترنت)
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بداية من إصلاح الشعر التالف وصولًا إلى التحكم في الهيشان، قد يكون الصبار هو المكون الطبيعي الفعال لعلاج كثير من مشكلات الشعر في آن واحد.

يستخدم جل الصبار منذ زمن بعيد بهدف ترطيب الشعر وتعزيز نموه لذلك هو أحد العناصر المستخدمة على نطاق واسع في مستحضرات ومنتجات العناية بالشعر ووفقًا لموقع «الجميلة».

يحتوي الصبار على 75 مكونًا نشطًا، منها البروتينات الأساسية والأحماض الأمينية والسكريات وحمض الساليسيليك والإنزيمات المحللة للبروتين ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات ووجود كل هذه المركبات داخل الصبار تجعله من أفضل المواد الطبيعية لتعزيز صحة الشعر.

كما أن الصبار يهدئ فروة الرأس المصابة بالحكة، ينظف الشعر الدهني بعمق، يقوي ويُصلح الشعر التالف، ويعزز نمو الشعر، تعلمي معنا طريقة استخدامه كقناع طبيعي للعناية بشعرك.

الصبار وزيت الخروع
يقال أن زيت الخروع يعزز نمو الشعر ويكثفه ويمنع التساقط، بالإضافة إلى فوائد الصبار السابق ذكرها، فإنه مزيج يحقق الكثير لصحة شعركِ.
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة صغيرة من جل الصبار
ملعقة صغيرة من زيت الخروع
ملعقة صغيرة عسل (اختياري)
الطريقة:
سخني زيت الخروع واخلطي جميع المكونات في وعاء.
دلكي هذا الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.. استخدمي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

الصبار وخل التفاح
يستخدم هذا العلاج المنزلي على نطاق واسع لعلاج قشرة الرأس. خل التفاح يهدئ فروة الرأس ويحافظ على مستوى الأس الهيدروجيني.
المكونات وطريقة التطبيق
4 ملاعق كبيرة من جل الصبار
2 ملعقة صغيرة من خل التفاح
2- 3 قطرات من زيت شجرة الشاي
الطريقة
- اخلطي جميع المكونات في وعاء وضعي الماسك على فروة رأسك بقطعة قطن.
اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم استخدمي هذا القناع مرة في الأسبوع لمدة شهر ومرة كل أسبوعين بعد ذلك.

الصبار والزبادي
يحتوي الزبادي على البروتينات المغذية لشعرك، كما أنه مرطب فعال، وعند مزجه مع جل الصبار تتضاعف فعاليته.
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة من الصبار
2 ملعقة كبيرة من الزبادي
الطريقة:
- امزجي المكونات جيدًا ثم ضعي الماسك على فروة رأسكِ وشعركِ.
- اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه ويمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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