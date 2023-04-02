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العسل والألوفيرا للتخلص من الخطوط الرفيعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 12:25 مساء
العسل والألوفيرا للتخلص من الخطوط الرفيعة
غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها (الإنترنت)
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تعاني البشرة من الجفاف مع قلة نسبة المياه في الجسم خلال شهر رمضان المبارك، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكوين الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

لذلك نُقدِّم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها والتخلص من الخطوط الرفيعة، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:
- اخلطى كميات متساوية من العسل وعصير الليمون والألوفيرا وامزجيها معًا ودلكي بها البشرة ثم اغسليها مرتين يوميًا، وبذلك سوف تحافظين على نضارة بشرتك دومًا وتمنعين تكوُّن التجاعيد والخطوط الرفيعة.

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