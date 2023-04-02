العسل والألوفيرا للتخلص من الخطوط الرفيعة

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني البشرة من الجفاف مع قلة نسبة المياه في الجسم خلال شهر رمضان المبارك، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكوين الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

لذلك نُقدِّم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها والتخلص من الخطوط الرفيعة، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق، وفقا لموقع «جمالك».