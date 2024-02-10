  • Alwasat News
Atwasat

ريو دي جانيرو تطلق كرنفالها السنوي على إيقاعات السامبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 08:26 مساء
ريو دي جانيرو تطلق كرنفالها السنوي على إيقاعات السامبا
موكب مدرسة «إمبيريو سيرانو» ضمن كرنفال ريو دي جانيرو بتاريخ 19 فبراير 2023. (أ ف ب)
WTV_Frequency

انطلقت، أمس الجمعة، فعاليات كرنفال ريو دي جانيرو، أشهر الأحداث السنوية في المدينة البرازيلية الكبيرة، مع مواكبها الاحتفالية الضخمة والأزياء الاستعراضية على إيقاع السامبا، وصولاً إلى الحفلة المنتظرة في مجمع سامبودروم الذي يتسع لسبعين ألف مشارك.

ويقول بيدرو غاسبار، وهو راقص تدرب أشهراً عدة تحضيراً للحدث المنتظر، «الحماسة قوية، لكنّ التعب كبير أيضاً»، ويوضح «نتحدث كثيرا هنا عن التوتر الذي يسبق الكرنفال لدى كل عضو في مدرسة للسامبا»، في تصريح أدلى به إلى «وكالة «فرانس برس».

هذا الشاب الأسود البالغ 30 عاماً، ذو الابتسامة العريضة والأناقة الواضحة، هو من أعضاء «أونيدوس دي فيلا إيزابيل»، إحدى مدارس السامبا الاثنتي عشرة المرموقة التي ستشارك  في الاستعراضات ليلتي الأحد والإثنين.

وقد عمّت مواكب «بلوكوس»، وهي مواكب موسيقية، متواضعة أحياناً، وضخمة أحياناً أخرى، جميع أنحاء المدينة، جاذبة حشوداً في مسيرات يرتدي خلالها المشاركون أزياء غريبة ويتمايلون على إيقاعات متنوعة.

ولكن، كما الحال في كل عام، وإلى جانب كرنفال الشوارع، تُتوَّج الاحتفالات باستعراضات مبهرة في سامبودروم، الموقع الشهير الذي يحمل توقيع المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير والذي يحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسه.

عودة كرنفال ريو دي جانيرو بعد توقف بسبب الجائحة
كرنفال ريو يحتفي بجذوره الأفريقية
«أوميكرون» يلغي احتفال الشارع ضمن كرنفال ريو دي جانيرو

السامبا في المقابل متجذرة في الثقافة البرازيلية منذ عقود طويلة. هذه الموسيقى التي اخترعتها مجتمعات السود المنحدرين من الأفارقة الذين اقتيدوا قسراً إلى البرازيل، لا تزال تشكّل مساحة حرة للإبداع.

وتشهد عروض الكرنفال كالعادة مرور عربات ضخمة مع تمايل راقصات وراقصين بأزياء متلألئة على إيقاعات السامبا الحماسية، وسط منافسة قوية بين المدارس المختلفة.

للكرنفال أهمية سياسية واجتماعية
وأبعد من العروض الترفيهية، يرتدي الكرنفال أهمية سياسية واجتماعية، إذ يتضمن البرنامج محطات تضيء على شخصيات غير معروفة أحياناً في تاريخ السود، وعلى تقاليد متجذرة في أفريقيا، فضلاً عن لفتات تكريم لمجتمعات السكّان الأصليين.

ومن بين هذه المحطات، تحتفل مدرسة سالغويرو بمقاومة شعب يانومامي، أحد مجتمعات السكان الأصليين في الأمازون الذي يعاني من أزمة إنسانية خطيرة ناجمة عن التنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني. وبعدما بلغت مأساة هؤلاء مستويات رهيبة في عهد الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو (2019-2022)، فإن خليفته اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يكافح من أجل تغيير الوضع.

يقول عالم الأنثروبولوجيا ماورو كورديرو، المتخصص في ثقافة السامبا «إن استعراض مدارس السامبا لا يزال مساحة تتيح للبرازيل إجراء مراجعة ذاتية»، لافتاً إلى أن هذا الحدث السنوي يشكل مناسبة لمناقشة «المسائل السياسية والاجتماعية الأساسية في البرازيل».

ورغم الطابع الترفيهي الظاهر، فإن كرنفال ريو له أبعاد أكثر جدية.

كما أن هذه الفعاليات التي تدرّ إيرادات كبيرة تُقدّر بـ5,3 مليارات ريال برازيلي (1,06 مليار دولار) على السياحة المحلية بحسب التوقعات لهذا العام، لن تغيب عنها الاهتمامات الحالية.

وفيما تعاني ريو دي جانيرو من معدلات جريمة مرتفعة، أعلنت السلطات نشر الآلاف من عناصر الشرطة في جميع أنحاء المنطقة خلال الكرنفال، خصوصاً حول سامبودروم.

ومن المسائل المقلقة أيضاً وباء حمى الضنك، وهو مرض استوائي تسبب بالفعل في وفاة حوالى خمسين شخصاً في البلاد. وأعلنت المدينة حالة الطوارئ الصحية، وسيجري توزيع مواد طاردة للبعوض على المتفرجين في العرض.

حمى الضنك لن تقلل من سحر الحدث
لكن من غير المتوقع أن يقلل ذلك من سحر الحدث، ولا أن يمنع مدارس السامبا الكبرى، المتجذرة في أحياء الطبقة العاملة، من أن تكون في واجهة الاهتمامات خلال بضعة أيام.

ومن بين هذه المدارس، مانغيرا التي تأخذ اسمها من الحي الفقير الذي شهد انطلاقها قبل 96 عاماً، قرب ماراكانا، أشهر ملاعب كرة القدم البرازيلية.

هذا العام، اختارت المدرسة ذات العلم الأخضر والوردي تكريم ألسيوني، أيقونة السامبا، من خلال سرد طفولة المغنية التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور خمسين عاماً على انطلاق مسيرتها.

وقد شاركت النجمة قبل 36 عاماً في تأسيس فرع مانغيرا المخصص للتدريب الفني للأطفال. باربرا راشيل، البالغة ثلاثين عاماً، وُلدت في هذا الحي وتنتمي إلى المدرسة نفسها، وهي اليوم المديرة الثقافية لها.

وتقول الشابة التي سيشارك تلامذتها في عروض الكرنفال المخصصة للأطفال «إنه أمر مؤثر للغاية لأن ألسيوني شخصية تركت بصمة في حياتنا. وهي لم تترك بصمة على حياتي فحسب، بل على حياة جيل كامل معي».

ويبدو أن الجيل المقبل جاهز. وكما تقول ألسيوني في إحدى أشهر أغانيها «لن ندع السامبا تموت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا

اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفيلسوف كريستيان جامبيه عضواً في الأكاديمية الفرنسية
الفيلسوف كريستيان جامبيه عضواً في الأكاديمية الفرنسية
الفنان التشكيلي الإيراني أيمن المالكي
الفنان التشكيلي الإيراني أيمن المالكي
توغي تشارك في افتتاح معرض تشكيلي في البصرة على هامش مهرجان المربد 35
توغي تشارك في افتتاح معرض تشكيلي في البصرة على هامش مهرجان المربد...
مجلة «فوغ» تجمع 40 شخصية شهيرة على غلاف آخر نسخة لرئيس تحريرها الحالي
مجلة «فوغ» تجمع 40 شخصية شهيرة على غلاف آخر نسخة لرئيس تحريرها ...
«مئة لوحة من غزة».. معرض تشكيلي برام الله (صور)
«مئة لوحة من غزة».. معرض تشكيلي برام الله (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» ......
المزيد
انطلاق فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
انطلاق فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية...
سيغورني ويفر: «مي تو» جعلت النساء يشعرن بحقهنّ في الرفض
سيغورني ويفر: «مي تو» جعلت النساء يشعرن بحقهنّ في الرفض...
ريو دي جانيرو تطلق كرنفالها السنوي على إيقاعات السامبا
ريو دي جانيرو تطلق كرنفالها السنوي على إيقاعات السامبا...
«مئة لوحة من غزة».. معرض تشكيلي برام الله (صور)
«مئة لوحة من غزة».. معرض تشكيلي برام الله (صور)...
مجلة «فوغ» تجمع 40 شخصية شهيرة على غلاف آخر نسخة لرئيس تحريرها الحالي
مجلة «فوغ» تجمع 40 شخصية شهيرة على غلاف آخر نسخة لرئيس ......
المزيد