«إتش بي أو» تستبعد ممثلا صربيا اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شبكة «إتش بي أو» الأميركية أنها استبعدت الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش من مسلسلها «ذي وايت لوتس» بعدما اتّهمته أوكرانيا بدعم الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ناطق باسم «إتش بي أو» في رسالة وصلت إلى وكالة «فرانس برس»، أمس السبت، «قررنا استبعاد ميلوش بيكوفيتش وسنعطي دوره» لممثل آخر من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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وأكدت أوكرانيا نهاية يناير أن بيكوفيتش يدعم روسيا «منذ بدء الغزو». واحتجت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقول متوّجهة إلى المحطة «ألا يزعجكم العمل مع شخص يدعم الإبادة الجماعية وينتهك القانون الدولي؟».

بيكوفيتش: حملة مستهدفة ضدي

ونفى الممثل الصربي الذي كان من المقرر مشاركته في الموسم الثالث من المسلسل دعمه الحرب في أوكرانيا، مستنكرا «حملة مستهدفة» ضده تهدد «جوهر الحرية الفنية».

وقال في بيان نشره على منصة إكس «نشأت في بلد مزقته الحرب» في إشارة إلى الصراع في يوغوسلافيا سابقا.

وأضاف «لا أستطيع بتاتا أن أتمنى أن يحصل ذلك لأي أحد آخر. هناك الكثير من الصراعات في كل أنحاء العالم. كل منها مختلف عن الآخر. لكن كلها مدمّرة».

وحصل الممثل الكوميدي البالغ 36 عاما على الجنسية الروسية في 24 فبراير 2021، قبل عام من الغزو الروسي لأوكرانيا. وكرّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2018 لمساهمته في ثقافة البلاد.

وأعلنت «إتش بي أو» منتصف يناير أن ميلوش بيكوفيتش الذي ظهر في العديد من الأفلام الروسية، سينضم إلى طاقم عمل الموسم المقبل المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير في تايلاند، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية.