  • Alwasat News
Atwasat

«إتش بي أو» تستبعد ممثلا صربيا اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 12:15 مساء
«إتش بي أو» تستبعد ممثلا صربيا اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين
الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش. ( الإنترنت)
WTV_Frequency

أعلنت شبكة «إتش بي أو» الأميركية أنها استبعدت الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش من مسلسلها «ذي وايت لوتس» بعدما اتّهمته أوكرانيا بدعم الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ناطق باسم «إتش بي أو» في رسالة وصلت إلى وكالة «فرانس برس»، أمس السبت، «قررنا استبعاد ميلوش بيكوفيتش وسنعطي دوره» لممثل آخر من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

افتتاح مهرجان برلين السينمائي مع دعم قوي لأوكرانيا
وثائقيان أوكرانيان عن الغزو الروسي في مهرجان «ساندانس»
قصص لاجئات أوكرانيات على المسرح في وارسو

وأكدت أوكرانيا نهاية يناير أن بيكوفيتش يدعم روسيا «منذ بدء الغزو». واحتجت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقول متوّجهة إلى المحطة «ألا يزعجكم العمل مع شخص يدعم الإبادة الجماعية وينتهك القانون الدولي؟».

بيكوفيتش: حملة مستهدفة ضدي
ونفى الممثل الصربي الذي كان من المقرر مشاركته في الموسم الثالث من المسلسل دعمه الحرب في أوكرانيا، مستنكرا «حملة مستهدفة» ضده تهدد «جوهر الحرية الفنية».

وقال في بيان نشره على منصة إكس «نشأت في بلد مزقته الحرب» في إشارة إلى الصراع في يوغوسلافيا سابقا.

وأضاف «لا أستطيع بتاتا أن أتمنى أن يحصل ذلك لأي أحد آخر. هناك الكثير من الصراعات في كل أنحاء العالم. كل منها مختلف عن الآخر. لكن كلها مدمّرة».

وحصل الممثل الكوميدي البالغ 36 عاما على الجنسية الروسية في 24 فبراير 2021، قبل عام من الغزو الروسي لأوكرانيا. وكرّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2018 لمساهمته في ثقافة البلاد.

وأعلنت «إتش بي أو» منتصف يناير أن ميلوش بيكوفيتش الذي ظهر في العديد من الأفلام الروسية، سينضم إلى طاقم عمل الموسم المقبل المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير في تايلاند، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر

«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرقة «بيجار باليه-لوزان» تستغني عن مديرها الفنيّ الفرنسي جيل رومان
فرقة «بيجار باليه-لوزان» تستغني عن مديرها الفنيّ الفرنسي جيل ...
لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم الجيزة الأصغر المثير للجدل
لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم الجيزة الأصغر المثير للجدل
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: الشعر لا يمتلك قوة تغيير العالم
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: الشعر لا...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية ......
المزيد
«إتش بي أو» تستبعد ممثلا صربيا اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين
«إتش بي أو» تستبعد ممثلا صربيا اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين...
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض ......
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي...
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: الشعر لا يمتلك قوة تغيير العالم
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: ......
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل...
المزيد