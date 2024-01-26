  • Alwasat News
Atwasat

لوحة مفقودة لغوستاف كليمت تعاود الظهور في النمسا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 07:06 مساء
لوحة مفقودة لغوستاف كليمت تعاود الظهور في النمسا
لوحة «بورتريه الآنسة ليسر» للرسام النمساوي غوستاف كليمت، ضمن مجموعة خاصة في النمسا معروضة في دار كينسكي للمزادات في فيينا بتاريخ 25 يناير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

عُرضت، أمس الخميس، في فيينا لوحة «بورتريه الآنسة ليسر» (1917) التي أنجزها كليمت، وظهرت للمرة الأخيرة خلال معرض أقيم في فيينا عام 1925.

تبين أخيراً أن اللوحة غير واضحة المصدر للرسام النمساوي الشهير غوستاف كليمت، موجودة ضمن مجموعة خاصة في النمسا، وستُطرح في مزاد بتاريخ 24 أبريل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويتضح من خلال صورة بالأبيض والأسود تشكّل الدليل الوحيد على وجود اللوحة، أن العمل قد حُفظ بعناية.

ولم يُعرف شيء عن القطعة مجدداً مذّاك إلى أن عادت للظهور عندما لجأ أصحابها الحاليون إلى القضاء بعدما ورثوها من أقاربهم الذين امتلكوها منذ ستينات القرن العشرين.

وقال الخبير إرنست بلويل من دار كينسكي للمزادات إن «ما مرّت به اللوحة لا يزال لغزا»، مع العلم أن أبحاثاً مكثفة جرت في هذا الخصوص.

وبقيت مالكة اللوحة عام 1925 هنرييت ليسر في فيينا على رغم النظام الدكتاتورية النازية الذي كان سائداً آنذاك، وجرى ترحيلها سنة 1942 ثم اغتيلت في العام التالي.

لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم القياسي الأوروبي
خبراء فن يتوقعون رقم قياسيا للوحة كليمت
بيع لوحة لغوستاف كليمت بـ60 مليون دولار

وجرى التواصل مع أصحاب حقوق اللوحة فيما تنقّل البعض لمعاينة هذا العمل الذي لم يطالب أحد به حتى اليوم.

وقال بلويل «ليس هناك ما يؤشر إلى أن النازيين قد صادروها».

سعر تقديري من 30 و50 مليون يورو
ولكن في حال حدوث نزاع مستقبلي في شأن مصدر اللوحة، جرى إبرام عقد بين أحفاد عائلة ليسر والمالكين الجدد، بموجب اتفاقيات واشنطن 1998.

وتظهر اللوحة امرأة ترتدي سترة مطبعة بالألوان مع خلفية حمراء.

وأشارت دار كينسكي إلى أن سعرها التقديري يراوح بين 30 و50 مليون يورو، متوقعةً أن يشهد المزاد مبالغ قد تصل إلى 70 مليون يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل

أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل
محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما

رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%

قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة

في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة
بنات الحوات

بنات الحوات
قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة

قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية

بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق

بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق
غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة

غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة
استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية

استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية
شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة

شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وثائقي في مهرجان «فيبادوك» ينتقد لجوء «إيكيا» إلى قطع الأشجار بكثافة
وثائقي في مهرجان «فيبادوك» ينتقد لجوء «إيكيا» إلى قطع الأشجار ...
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل ...
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب
وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم...
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة...
المزيد
«خربشة» لميكيلانجيلو على قصاصة ورق صغيرة بحوالي 10 آلاف دولار
«خربشة» لميكيلانجيلو على قصاصة ورق صغيرة بحوالي 10 آلاف ......
لوحة مفقودة لغوستاف كليمت تعاود الظهور في النمسا
لوحة مفقودة لغوستاف كليمت تعاود الظهور في النمسا...
ألمودوفار يعود إلى الأعمال الروائية الطويلة بفيلم مع تيلدا سوينتون وجوليان مور
ألمودوفار يعود إلى الأعمال الروائية الطويلة بفيلم مع تيلدا ......
وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب
وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
المزيد