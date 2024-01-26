لوحة مفقودة لغوستاف كليمت تعاود الظهور في النمسا

القاهرة - بوابة الوسط

عُرضت، أمس الخميس، في فيينا لوحة «بورتريه الآنسة ليسر» (1917) التي أنجزها كليمت، وظهرت للمرة الأخيرة خلال معرض أقيم في فيينا عام 1925.

تبين أخيراً أن اللوحة غير واضحة المصدر للرسام النمساوي الشهير غوستاف كليمت، موجودة ضمن مجموعة خاصة في النمسا، وستُطرح في مزاد بتاريخ 24 أبريل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويتضح من خلال صورة بالأبيض والأسود تشكّل الدليل الوحيد على وجود اللوحة، أن العمل قد حُفظ بعناية.

ولم يُعرف شيء عن القطعة مجدداً مذّاك إلى أن عادت للظهور عندما لجأ أصحابها الحاليون إلى القضاء بعدما ورثوها من أقاربهم الذين امتلكوها منذ ستينات القرن العشرين.

وقال الخبير إرنست بلويل من دار كينسكي للمزادات إن «ما مرّت به اللوحة لا يزال لغزا»، مع العلم أن أبحاثاً مكثفة جرت في هذا الخصوص.

وبقيت مالكة اللوحة عام 1925 هنرييت ليسر في فيينا على رغم النظام الدكتاتورية النازية الذي كان سائداً آنذاك، وجرى ترحيلها سنة 1942 ثم اغتيلت في العام التالي.

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وجرى التواصل مع أصحاب حقوق اللوحة فيما تنقّل البعض لمعاينة هذا العمل الذي لم يطالب أحد به حتى اليوم.

وقال بلويل «ليس هناك ما يؤشر إلى أن النازيين قد صادروها».

سعر تقديري من 30 و50 مليون يورو

ولكن في حال حدوث نزاع مستقبلي في شأن مصدر اللوحة، جرى إبرام عقد بين أحفاد عائلة ليسر والمالكين الجدد، بموجب اتفاقيات واشنطن 1998.

وتظهر اللوحة امرأة ترتدي سترة مطبعة بالألوان مع خلفية حمراء.

وأشارت دار كينسكي إلى أن سعرها التقديري يراوح بين 30 و50 مليون يورو، متوقعةً أن يشهد المزاد مبالغ قد تصل إلى 70 مليون يورو.