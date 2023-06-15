خبراء فن يتوقعون رقم قياسيا للوحة كليمت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات الفنية، أمس الأربعاء، أنها ستطرح بمزاد يونيو الجاري لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لغوستاف كليمت، أشهر الرسامين النمساويين، ووصفت الدار في بيان أن اللوحة «ليست فقط نجمة موسم المزادات الصيفي في لندن، بل كذلك واحدة من أجمل وأثمن ما عُرض في أوروبا على الإطلاق».

وتوقع خبراء أن تحطم هذه اللوحة الأرقام القياسية في أوروبا، وشرحت «سوذبيز» أن اللوحة تعتبر من آخر لوحات كليمت الذي توفي العام 1918 عن عمر ناهز 55 عاما. وفق وكالة «فرانس برس».



وسبق أن بيعت لوحة «غابة بيرش» لكليمت مقابل 104.6 مليون دولار خلال العام الماضي، في مزاد أقامته «كريستيز» في نيويورك.

