للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت، الخميس، لجنة «حماية الصحفيين» تقريرها الذي وضع للمرة الأولي إسرائيل في قائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»، بعدما سجلت احتجازات لصحفيين فلسطينيين دون محاكمة منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» في غزة.

وتساوت بذلك إسرائيل مع إيران في ترتيب قائمة الدول التي لها تاريخ سيئ في سجن الصحفيين، حسب شبكة «سكاي نيوز».

وأشار التقرير إلى أن الصين وميانمار كانت أسوأ المخالفين، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفيا في العام 2023، وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام.

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وتحتل إسرائيل مع إيران المركز السادس بعد أن سجلت لجنة «حماية الصحفيين» وجود 17 صحفيا فلسطينيا بسجونها في ديسمبر، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها إسرائيل ضمن أسوأ المخالفين.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة «حماية الصحفيين»، جودي جينسبيرغ: «إدراج إسرائيل في قائمة الصحفيين المحتجزين يعكس حملة قمع أوسع نطاقا ضد حرية التعبير، وانتقاد الحرب في غزة».

83 من الإعلاميين قتلوا في غزة

وأضافت: «مكانة إسرائيل في إحصاء السجون، الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023، دليل على أن أحد المعايير الديمقراطية الأساسية (حرية الصحافة) آخذ في التلاشي مع استغلال إسرائيل أساليب صارمة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين. يجب أن تتوقف هذه الممارسة».

وتشكل الاعتقالات جزءا من نمط أوسع من المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الذين يغطون الحرب بين إسرائيل وغزة.

وتقول لجنة «حماية الصحفيين» إن ما لا يقل عن 83 من العاملين في وسائل الإعلام قتلوا في غزة، معظمهم من الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة انها وثقت أيضا أنواعا متعددة من حوادث استهداف الصحفيين في إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك العديد من الاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة.